WandaVision: Tráiler de la serie confirma el nombre del personaje de Kathryn Hahn/Foto: Creen Rant

El tráiler de WandaVision de Marvel es la primera gran pieza del nuevo marketing de Marvel Cinematic Universe que hemos visto en meses. El tráiler presenta la misteriosa premisa general de que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) se reencuentra de alguna manera con su amor muerto The Vision (Paul Bettany), en el contexto de una realidad de comedia de situación falsa de la década de 1950.

Sin embargo, el tráiler deja en claro que WandaVision no es todo lo que parece inicialmente, al mismo tiempo que presenta inteligentemente algunos personajes nuevos fundamentales en el MCU.

Un personaje que ha sido un gran misterio en WandaVision es el que interpreta la actriz Kathryn Hahn (Spider-Man: Into the Spider-Verse). ¡Pero ahora tenemos esa respuesta!

El tráiler de WandaVision no revela realmente la identidad del personaje de Kathryn Hahn, y cualquier descripción oficial la cataloga como una "vecina entrometida".

¿Por qué es importante el personaje de Kathryn Hahn en Marvel?

Ahora que hemos visto el tráiler de WandaVision, está claro que Hahn es mucho más que eso. Si miras el tráiler de WandaVision se obtiene un buen poco de lo que va a tratar: el personaje de Kathryn Hahn se llama "Agnes" en los momentos en que su diálogo se está hablando.

"Agnes" es un nombre bastante importante en Marvel Comics, especialmente en lo que respecta a Wanda Maximoff / Scarlet Witch. La mayoría de los fanáticos de Marvel piensan que "Agnes" es en realidad una versión casual de "Agatha Harkness", una de las brujas más antiguas y poderosas de Marvel.

Agatha fue una sobreviviente de los juicios de brujas de Salem, y eventualmente se convirtió en una mentora clave para Wanda Maximoff, ayudándola a dominar el potencial mágico de sus misteriosos "Hex Powers".

Y dado que el personaje de Hahn está vestido como una bruja en el tráiler (incluso como un disfraz de Halloween), parece una clara señalización del easter egg de Marvel.

Las cosas dieron un giro cuando Agatha se entrelazó con la psique inestable de Wanda y el abuso de su magia. Agatha ayudó a Wanda a crear a sus hijos con Vision; y cuando Wanda finalmente se volvió loca e intentó reescribir la realidad, mató a Agatha.

El personaje de Agatha Harkness era uno de los más esperados por los fans de los cómics, ya que su presentación en las producciones audiovisuales podrían tener gran relevancia en el futuro/Foto: Inverse

Sin embargo, incluso como un espíritu muerto, Agatha todavía influye en los eventos de las vidas de Wanda y Vision (incluso sirviendo como el narrador omnisciente de la serie en solitario de Vision).

En este momento, los fanáticos de Marvel parecen estar de acuerdo en que WandaVision está sacando piezas de las historias clásicas de locura / manipulación de la realidad de Scarlet Witch.

Esa lista incluye la clásica historia de Vision Babies; las historias de Avengers: Disassembled / House of M de la década de 2000; así como la serie en solitario Vision de 2010 de Tom King.

Cada una de esas historias es adorada por los fans, y cada una tiene vínculos con Agatha Harkins que hacen que "Agnes" de Kathryn Hahn tenga mucho sentido.

Wanda sigue de duelo por la pérdida de Vision después de Avengers: Endgame y Agnes es el tipo de personaje que le enseña a Scarlet Witch que sus poderes psíquicos vagamente definidos en el MCU son en realidad poderes mágicos y / o que alteran la realidad mucho más poderosos, al igual que la versión de cómic de Scarlet Witch.

Es un gran pivote con Wanda de Elizabeth Olson que Marvel Studios está haciendo en la Fase 4, ya que los poderes en evolución de Scarlet Witch también serán el tema de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

También te puede interesar: WandaVision es la producción más importante para el Universo Marvel ¡Cambia todo!

WandaVision se estrenará en Disney + en 2020. ¿Verás esta nueva serie?, ¿Crees que la trama de este proyecto estará ligada a las próximas películas del MCU?