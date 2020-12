WandaVision: Showrunner de la SERIE dice que se ha inspirado en Friends

WandaVision, la primera serie de Marvel Studios alineada para Disney Plus está a menos de un mes de estrenarse en el servicio de streaming, brindando a los fanáticos la primera aventura de Scarlet Witch y Vision desde los eventos de Avengers: Endgame.

Pero esto será diferente a cualquier otra película en el Universo Cinematográfico de Marvel hasta la fecha, ya que los avances indican que WandaVision estará fuertemente influenciada por las comedias de situación de épocas que abarcan los años 60 hasta la actualidad.

A visionary new age of television begins. Marvel Studios' #WandaVision, an Original Series, starts streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/WHA4DZH8wY — WandaVision (@wandavision) December 11, 2020

El productor ejecutivo, Jac Schaeffer habló recientemente sobre la influencia de Friends, Parks & Recreation y otros programas como I Love Lucy, The Dick Van Dyke Show, My Three Sons, Father Knows Best y The Adventures of Ozzie and Harriet.

“Sabía que había una especie de asombro y sinceridad en los dos. Luego combinas eso con el mundo de la comedia de situación, que a primera vista es falso y ridículo. Pero cuando miras en él, es tranquilo, cálido y enredado sin un sentido compartido de qué es el hogar, qué es la familia y qué es este país. Entonces, preservamos la santidad de su relación y le dimos un giro. Esto va mucho más allá de las bromas".

WandaVision será totalmente diferente al MCU

La inclusión de elementos de comedia de situación podría preocupar a algunos fanáticos acérrimos de Marvel que no están seguros de que la comedia abierta tenga demasiada influencia.

El actor de Vision, Paul Bethany, asegura a los fanáticos que no deben preocuparse, ya que la serie en realidad se parece más a las películas de lo que los avances han dejado ver hasta ahora.

Elizabeth Olsen y Paul Bettany protagonizan "WandaVision" como Wanda Maximoff y The Vision

"Puedo decirles que no hay diferencia en los valores de producción. Se siente muy parecido a todas las películas de Marvel en las que he estado involucrado. Es una continuación perfecta".

Bethany agregó: "La difuminación de la línea entre la televisión y el cine sucederá, nos guste o no, así que es realmente emocionante ofrecer un producto que no ha escatimado esfuerzos".

El jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, dejó en claro que el cambio al streaming es importante para el futuro del universo compartido Marvel.

"El streaming es 100 por ciento el futuro y los consumidores quieren ver cosas, y con suerte, querrán ver nuestra serie narrativa de larga duración. Una experiencia como WandaVision es algo que no se puede obtener en una película. Vas al cine por cosas que no puedes ver en streaming y vas a transmisión de cosas que no se pueden obtener en un cine. Y, por supuesto, todo en un cine se convierte eventualmente en transmisión".

WandaVision se estrena en Disney + el 15 de enero de 2021. Puedes conocer más detalles de la nueva serie en la cobertura completa de La Verdad Noticias.

Te puede interesar: La serie WandaVision podría traer de regreso a un recordado personaje del MCU

¿Te emociona el próximo estreno de WandaVision?, ¿Crees que sea un acierto el inspirarse en famosas series de comedia? Dinos que piensas en los comentarios.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.