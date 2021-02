WandaVision: ¿Quién es Agatha Harkess en los cómics?

Uno de los plot twist más importantes que ha tenido WandaVision fue la revelación de Agatha Harkness en el reciente episodio.

Y aunque era algo de esperarse, es necesario saber por qué este personaje es tan importante en la vida de Wanda Maximoff.

Si no conoces mucho sobre los comic de marvel, no te asustes, este personaje no por ser bruja es precisamente malvado, por el contrario, puede ser quien este tratando de proteger a nuestra protagonista.

¿Quién es Agatha Harkness en los cómics?

La primera aparición de Agatha Harkness fue un cómic de Los 4 Fantásticos, para ser más específicos en Fantastics Four #94 en marzo de 1969 y de hecho tiene una estrecha relación con este equipo de superhéroes, quienes algunos fans esperan que aparezcan en esta serie de televisión.

Agatha Harkness nació en Nueva Salem, Colorado, en donde los habitantes practicaban magia; sobresalió en su práctica y se convirtió en la hechicera más poderosa y líder del pueblo.

Las ideas de Agatha Harkness la llevaron a apartarse de su familia, pues ella pensaba que hechiceros y brujas deberían estar con los humanos y no vivir apartados, pero su hijo y los ancianos del pueblo estaban desacuerdo.

Tras esto regresó a Whisper Hill (Nueva York), donde fue institutriz de Franklin Richards, hijo de Mr. Fantástico y de la Mujer Invisible.

Cuando La Bruja Escarlata perdió el juicio y desmanteló a Los Vengadores mató a Agatha, pero Natalya, madre de Wanda, la revivió años después.

La Agatha de los cómics es una poderosa bruja que ha sido amiga y mentora de Wanda Maximoff siempre, incluso después de que Wanda acabe con ella, aunque en realidad no quería acabar con ella.

Fue Agatha la que enseñó en los cómics a Wanda a controlar sus poderes. Fue la que le echó una mano para ponerla en contacto con su lado místico. Pero es que ha estado al lado de ella en los momentos críticos.

¿Crees que Agatha Harkness esté tratando de salvar a Wanda en Wandavisión?, dinos tu opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de más teorías sobre la popular serie de Disney Plus.

Foto: Sopitas