WandaVision: ¿Qué revelan los nuevos posters sobre la trama de la SERIE?

WandaVision estrena nuevos posters, que insinúan las influencias de las comedias de situación (sitcom) de la serie y el estado cada vez más frágil de la realidad en la vida de los personajes.

Las influencias de las comedias de situación del programa ya son ampliamente conocidas; se basará en programas como I Love Lucy, Leave It To Beaver y The Brady Bunch.

Al parecer, el estilo de sitcoms se relaciona con el frágil estado de la conexión de Wanda y Vision con la realidad. Cuánto se doblegará esa realidad aún es tema de especulación.

Elizabeth Olsen protagoniza la primera serie de Marvel de Disney Plus

WandaVision comenzará a transmitirse en Disney Plus en enero, cambiando por completo de los planes originales del estudio.

Inicialmente, The Falcon and the Winter Soldier iba a ser el primer programa de Marvel / Disney + en llegar a la plataforma de streaming, pero la pandemia de coronavirus los obligó a alterar esos planes.

A medida que Disney se prepara para que la serie llegue a la plataforma el próximo mes, han comenzado a lanzar una serie de carteles con anticipación.

¿Qué revelan los nuevos promocionales de WandaVision?

Los carteles han llegado a la cuenta de Twitter de WandaVision durante los últimos días. Cada póster presenta un televisor, similar al video teaser con la fecha de lanzamiento.

Cada televisor tiene diferentes imágenes de Vision y Wanda y parece insinuar las diferentes épocas de las comedias de situación a las que se dice que el programa hace referencia.

En la esquina superior izquierda de los carteles, el papel tapiz parece desgarrarse para revelar la fachada detrás del montaje. Mira los carteles en La Verdad Noticias a continuación:

La cuenta ha publicado un póster cada día, lo que indica una tendencia en curso. Es posible que Marvel se esté preparando para lanzar un avance completo antes del lanzamiento del programa.

Los carteles también parecen insinuar una especie de línea de tiempo, una que terminará en la actualidad. Con WandaVision también teniendo un episodio inspirado en The Office, el programa se pondrá al día con la era moderna en algún momento.

Una forma de mostrar la creciente ruptura con la realidad, y el posterior colapso que seguirá, podría ser a través de esta trayectoria lineal. A medida que el programa recorre sus influencias más antiguas y llega a la actualidad, Wanda podría darse cuenta de la fachada y finalmente liberarse de esta falsa realidad.

House of M, fue un crossover de Marvel Comics de 2005 a 2006

Lo que sucede exactamente cuando Wanda se libere está en debate; algunos piensan que el programa está insinuando una adaptación de House of M, lo que podría conducir a un arco narrativo verdaderamente trágico.

