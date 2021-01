WandaVision: NUEVOS posters presentan a Darcy Lewis y Jimmy Woo ¡Míralos aquí!

Esta ha sido una gran semana para los fans de Darcy Lewis (Kat Dennings) y Jimmy Woo (Randall Park). Ambos personajes hicieron su debut en WandaVision el viernes, marcando la primera aparición de Denning en el Marvel Cinematic Universe desde Thor: The Dark World (2013) y la primera aparición de Park desde que debutó el personaje en Ant-Man and the Wasp (2018).

Ambos personajes recibieron sus propios emojis de Twitter, un hecho que emocionó mucho a Dennings. Ahora, ellos reciben un tratamiento aún más genial de Marvel: ¡sus propios posters!

"Darcy Lewis y Jimmy Woo regresan. Los primeros cuatro episodios de #WandaVision de Marvel Studios ahora se transmiten en #DisneyPlus", tuiteó Marvel Entertainment y en La Verdad Noticias te traemos la aclamada publicación donde puedes ver los carteles.

¿Cómo se involucraron estos personajes en WandaVision?

Hace un tiempo, Park habló con BUILD Series y explicó cómo se involucró con WandaVision.

"Tuve una reunión en Marvel, solo una especie de cosa general para hablar sobre dónde estaba y dónde están. Yo estaba como, 'Sí, me encantaría traer a Jimmy Woo de vuelta si alguna vez tuviera la oportunidad. ' Y luego, como una semana después, dijeron: 'Oye, regresa, queremos hablarte sobre este programa'. Y yo estaba como, 'Genial' ", compartió Park.

Recientemente, Dennings habló en el podcast Keep It sobre WandaVision y reveló que originalmente se suponía que el papel de Darcy sería un par de escenas, pero su amistad con Natalie Portman (Jane Foster) inspiró una parte más importante.

"Debido a que Natalie y yo ya somos amigas, recuerdo esto exactamente", compartió Dennings. "Entro en la habitación y soy muy tímida. Entré y me senté y Natalie no había llegado todavía y todos fueron muy amables. Natalie entró y se sentó en mi regazo porque somos amigas. Creo nuestra amistad comenzó a infectarlos [como] su pureza y amor. Lentamente, Darcy se involucró más y yo dije: '¿Por qué me agregan a las escenas?' ". Ella agregó:" Si soy sincera, la magia de la amistad es la razón por la que estoy aquí hoy".

Al parecer los personajes tendrán un papel importante en WandaVision

¿Estás emocionado de que Darcy Lewis y Jimmy Woo estén recibiendo un poco de amor de Marvel Studios? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios.

TE PUEDE INTERESAR: WandaVision es la producción más importante para el Universo Marvel ¡Cambia todo!

Te recordamos que los primeros cuatro episodios de WandaVision ya están disponibles en Disney Plus y los nuevos episodios se lanzan los viernes.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.