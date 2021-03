WandaVision: Los mejores memes previo al capítulo final

Wandavision es una de las series más populares del momento, pues ha batido récords de audiencia, es así que a través de las redes sociales las teorías no se hicieron esperar desde el primer episodio.

Y es que la historia de Wanda Maximoff después de Avengers: Endgame ha sido del agrado de una gran cantidad de aficionados, pues este es el primer proyecto de marvel después de que derrotaran a Thanos.

Desde el inicio del proyecto, el programa de Disney nos ha regalado plot twist que no nos esperábamos, por lo que ahora, rumbo al final de la serie, creemos que Marvel no nos defraudará, y responderá a las preguntas que tenemos.

¿Qué esperamos en el final de WandaVision?

Como te informamos en La Verdad Noticias, este 5 de Marzo, en punto de las 2 de la mañana se estrena el último episodio de la temporada de WandaVision, esta serie que seguramente nos conectará con parte de las próximas historias de Marvel.

En ese sentido, los fans no han dejado de hacer memes al respecto, muchos de ellos relacionados con “Qué harán ahora que ya no tendrán a Wanda Maximoff” otros burlándose de la teoría de mephisto, pues desde el principio se decía que pudiera ser que este demonio apareciera, sin embargo, de cara al último episodio aún no aparece.

Otros fans aseguran que lo que más extrañan es a Agatha Harkness, el personaje que más ha encantado a la audiencia, a parte de la propia Wanda claro está.

Lo cierto es que, pase lo que pase, seguramente este último episodio nos dejará con mucho sentimiento, y probablemente con muchos buenos memes.

¿Cuál es tu teoría para el final de WandaVision?, ¿Cuál ha sido tu meme favorito de esta serie?, dinos tu opinión en los comentarios.

