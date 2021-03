WandaVision: Esto significan las escenas post créditos del episodio 9

¡Contiene spoilers! del episodio 9 de WandaVision. Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) simplemente no puede tomar un descanso. Comenzó WandaVision como un desastre emocional que perdió a sus padres, a su querido hermano y a su único amor verdadero (dos veces). Para cuando aparecen los créditos del final de la serie, perdió a Vision (Paul Bettany ) por tercera vez y tuvo que perder a sus dos hijos; además descubrió que en secreto es una maga ultrapoderosa que podría estar destinada a convertirse en una destructora de mundos.

Ah, y la malévola bruja Agatha (Kathryn Hahn) obligó a un residente aleatorio de Westview llamado Ralph (Evan Peters) a imitar al hermano muerto de Wanda... y Wanda forzó sin saberlo a todo un pueblo a vivir una existencia tortuosa como esclavos de comedias de situación. Esos probablemente también le pesen un poco.

Mientras Wanda emprende el vuelo y deja atrás el Westview no embrujado y sus residentes legítimamente molestos, el espectador no puede evitar preguntarse cómo se las arregla para seguir adelante la eternamente desafortunada Bruja Escarlata. La primera escena posterior a los créditos del episodio 9 se centra en Monica Rambeau (Teyonah Parris) y ofrece poco consuelo en el frente de Wanda, pero afortunadamente, la segunda nos da un vistazo de su vida posterior a Westview. Pero, ¿qué nos dice exactamente la segunda escena posterior a los créditos de WandaVision sobre la Bruja Escarlata y su futuro papel en el Universo Cinematográfico de Marvel?

Significado de la primera escena post créditos de WandaVision episodio 9

El capítulo final de la serie WandaVision tuvo diversas pistas, de lo que posiblemente veremos en el MCU más adelante/Foto: Denofgeek

Jimmy Woo obtiene su momento de autoridad al tomar el control de la situación posterior a Wanda en Westview. Esto lleva a una pregunta interesante sobre qué será de Agatha. Wanda tenía la intención de que estuviera atrapada en su personaje de Agnes, condenada a ser la vecina entrometida residente de Westview, pero sus payasadas deberían ser bastante conocidas por las autoridades y presumiblemente por la gente de la ciudad. Pero acabaría detenida, a pesar de lo que Wanda había planeado para ella. Independientemente, el director Hayward es arrestado.

Mientras Jimmy Woo y Monica Rambeau discuten la situación, aparece otro agente para interrogar a Monica. Los dos entran al Coronet Theatre sin que Monica se dé cuenta de lo que está pasando. La agente se revela como una Skrull enviada por una amiga de la difunta madre de Monica, Maria Rambeau. Esto concuerda con la teoría de que los agentes de SWORD leales a Monica sobre Hayward probablemente también eran Skrulls.

Como se explicó anteriormente en WandaVision, María fundó SWORD después de los eventos de Capitana Marvel, donde Carol Danvers comenzó su misión de encontrar a los Skrulls un nuevo planeta de origen. Es natural que al menos algunos de los agentes de SWORD en el medio sean en secreto cambiaformas alienígenas.

WandaVision y su relación con Capitana Marvel 2

Uno de los personajes de WandaVision será importante en la secuela de la cinta Capitana Marvel/Foto: La Neta Neta

El amigo de su madre del que habla Skrull no es otro que Nick Fury. Oportunamente, Iron Man, la primera película de Marvel Cinematic Universe, presentó a Fury en los créditos posteriores para reclutar a Tony Stark. Ahora es Mónica la que está siendo reclutada al final de la primera serie de Marvel de Disney +, lo que debería darte una idea bastante clara de cuán importante se debe considerar su personaje para el MCU en el futuro. A pesar de estar en la Tierra para sus asignaciones, Fury quiere reunirse con Monica en el espacio.

Como sabemos por la escena posterior a los créditos en Spider-Man: Far From Home, que tiene lugar poco después de WandaVision, Fury se encuentra actualmente en el espacio con los Skrulls mientras Talos lo reemplaza en la Tierra. Hay dos proyectos en camino que involucran a Nick Fury y los Skrulls.

En primer lugar está Captain Marvel 2, que actualmente está programada para el 11 de noviembre de 2022. Esa película contará de manera destacada no solo con Carol Danvers, sino con Monica Rambeau y Kamala Khan, quien pronto será la estrella de su propia serie Ms.Marvel en Disney +. Luego está la serie Secret Invasion de Disney +. Si bien se supone que la filmación comenzará el próximo mes, no se ha dicho cuándo se supone que la serie de seis episodios verá la luz del día.

Significado de segunda escena post créditos del capítulo 9 de WandaVision

Scarlet Witch se muestra en el segundo avance después de los créditos. Y es claro que tendrá un papel relevante en la nueva fase del MCU/Foto: Looper

Vemos que Wanda Maximoff ahora vive sola en una cabaña remota. Al principio, parece estar viviendo una vida normal, aunque solitaria, mientras prepara su té con ropa normal. Luego, la cámara se acerca a otra habitación para mostrar a otra Wanda, vestida con su traje completo de Bruja Escarlata, leyendo atentamente el Darkhold con las manos y los ojos brillantes. Las páginas pasan por sí mismas.

Wanda se distrae de repente con los gritos de Billy y Tommy. Dondequiera que estén, están en peligro y la necesitan. Pase lo que pase, Darkhold parece ser la respuesta. A pesar de haber sido filmada en Irlanda, se supone que el área es la montaña Wundagore, el lugar donde Wanda y Pietro crecieron en los cómics.

La configuración aquí es para Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Aunque Strange aparecerá en Spider-Man: No Way Home el 17 de diciembre de 2021 para algunas travesuras multiversales, seguirá con su propia secuela el 25 de marzo de 2022. Se ha confirmado durante mucho tiempo que Wanda es una de las principales estrellas en esto, y con algunas referencias inteligentes de Evil Dead, esta escena establece explícitamente esa conexión Doctor Strange 2.

WandaVision mostró la importancia de Scarlet Witch en Doctor Stranger 2

Muchos fans creen que Wanda alias la Bruja Escarlata podría ser la villana de la secuela de Doctor Strange/Foto: Comicbook

La forma en que Wanda está estudiando Darkhold es muy similar a la del Dr. Strange que usa su forma astral para estudiar varios libros mientras duerme en su primera película en solitario. El problema es que Darkhold no es exactamente lo más seguro para tener en tu poder, y mucho menos leer. Si bien todo lo que dice Agatha es sospechoso, insistió mucho en que la aceptación de Wanda de ser la mítica Scarlet Witch tendrá efectos absolutamente desastrosos sobre la realidad.

Pero parece haber algún método para su locura. Si bien Wanda pudo explicar qué era su Visión resucitada (también conocida como "WandaVision"), nunca obtuvimos una explicación completa de lo que eran Billy y Tommy. Oh, claro, eran construcciones de algún tipo y no podían existir fuera del maleficio, pero Wanda entendió que había más. Al despedirse, les agradeció por elegir a ella para ser su madre. ¿Fueron los hijos de Wanda los que insistieron en que quedara embarazada? ¿Qué son exactamente?

En los cómics, eran piezas del alma de Mephisto, pero podrían estar yendo en una dirección diferente aquí. ¿Fueron extraídos de diferentes partes del multiverso? De cualquier manera, Wanda quiere encontrarlos y permitirá que se liberen los horribles efectos secundarios del Darkhold para recuperar a sus hijos. ¿Te gustó el final de la serie WandaVision de Disney Plus? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.