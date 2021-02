Wandavision: Elizabeth Olsen no es la única hermana de Mary-Kate y Ashley Olsen

Elizabeth Olsen se ha disparado en los radares de muchas personas con el lanzamiento de Wandavision. Aunque la actriz tiene otros elogios en su haber, para algunos fanáticos del programa, esta es la primera vez que realmente le prestan atención.

De hecho, mucha gente en Internet aparentemente acaba de descubrir que Elizabeth es hermana de las famosas gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen. Sin embargo, las gemelas no son las únicas hermanas de Elizabeth.

La carrera de actriz de Elizabeth Olsen

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Elizabeth Olsen tuvo su primer trabajo como actriz cuando apareció en el programa de sus hermanas mayores Las aventuras de Mary-Kate & Ashley y en la película para televisión How the West Was Fun.

Sin embargo, esos papeles fueron más por conveniencia que por su talento como actriz, ya que sus padres simplemente traían a todos sus hijos al escenario cuando Mary-Kate y Ashley estaban filmando.

Aunque la gente acaba de enterarse de la conexión de Elizabeth con los famosos gemelos, los tres también tienen otros hermanos. "Técnicamente tengo tres hermanos completos y dos medios hermanos". reveló Elizabeth en una entrevista para Wired en 2018.

Los hermanos de Elizabeth Olsen

La familia Olsen

El más grande del clan Olsen es James Trent Olsen, que se llama Trent. Es posible que lo hayas visto en algunas de las películas de sus hermanas como ‘You're Invited to Mary-Kate & Ashley's’ y ‘El caso del crucero misterioso’.

Según Cosmopolitan, Trent solía vender autógrafos de Mary-Kate y Ashley a niños en la escuela. Él y Elizabeth fueron la inspiración detrás de la línea de fragancias de Mary-Kate y Ashley, Elizabeth and James.

Ahora, Trent trabaja como escritor de cómics. Después de tener a Elizabeth, los padres de los Olsens se separaron y su padre, David Olsen, tuvo a Courtney Olsen, con su segunda esposa, McKenzie Olsen.

Courtney Olsen es una actriz de 25 años y se la puede ver en Malignant Spirits: Sense of Fiction y YOLO: The Movie, según su página de IMDB. Jake es el menor de los hermanos Olsen. El joven de 23 años se mantiene en silencio y se mantiene alejado de las redes.

¿Cómo es estar relacionado con Mary-Kate y Ashley?

Elizabeth Olsen ha forjado su propia carrera y se ha hecho un nombre en el mundo de la actuación. Cuando era más joven, trató de alejarse del centro de atención de sus hermanas, pero en general, ver sus experiencias la ha ayudado en su propia carrera.

“Me ha ayudado a navegar por la forma en que quiero abordar mi carrera”, dijo una vez a The Sun. “Siempre tuve la necesidad de demostrarme a todos los que me rodean que trabajo muy duro. No podía entrar en una habitaci��n sin que todos tuvieran una opinión”.

“Lo que pasa con el nepotismo es el miedo a no ganar o merecer el trabajo. Incluso había una parte de mí cuando era niña que pensaba que si iba a ser actriz, me llamaría Elizabeth Chase, que es mi segundo nombre", finalizó la actriz de WandaVision.

