WandaVision: El final del episodio 8 completamente explicado

¡ALERTA DE SPOILER! Después de lo que pareció una eternidad, el episodio 8, titulado "Previously On", llegó a Disney+ este viernes 26 de febrero 2021, y no se contuvo. Además de sumergirse en la historia de fondo de Agatha y revelar sus verdaderas intenciones, el episodio 8 de WandaVision también arrojó algo de luz sobre el pasado de Wanda, cómo surgió su maleficio y por qué. Eso sin mencionar todas las otras sorpresas que surgieron en el camino.

Con todo, este octavo episodio ha sido considerado el más grande de WandaVision hasta la fecha, y es una visita obligada para cualquier fanático del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU en inglés). Así que aquí te explicaremos un poco cómo terminó y lo que queda por ver en el final de temporada la próxima semana, que posiblemente se convertirá en uno de los episodios que dejará en shock a los espectadores por lo que se tiene preparado.

El origen de Agatha según WandaVision

El capítulo ocho de WandaVision explicó de dónde surgió Agatha y su magia/Foto: The Mary Sue

"Previously On" no se abre de la manera inspirada en las comedias de situación de la mayoría de los episodios anteriores de WandaVision, sino que opta por comenzar con un flashback. Es el año 1693 en la ciudad de Salem, Massachusetts, donde un aquelarre de brujas castiga a Agatha por sus crímenes. Según su madre, Evanora (Kate Forbes), Agatha los traicionó al buscar conocimientos que estaban prohibidos y profundizó en la magia oscura, rompiendo las reglas del aquelarre. Intentan usar su fuerza combinada contra ella, pero Agatha es demasiado fuerte: derrota a sus compañeras brujas y les quita el poder, sus vidas y el broche de su madre, que la hemos visto usar en casi todos los episodios del programa.

Esta escena define a Agatha, y también revela casi exactamente lo que quiere de Wanda. Tiene hambre de poder y sabe que el poder de Wanda es incomparable. Por eso está en Westview: Agatha hará todo lo posible para extraer todo el poder mágico que pueda de Wanda. Además, muestra lo lejos que ha llegado en sus estudios, demostrando alegremente sus dones mágicos a Wanda sin un momento de vacilación.

Además, es una buena manera de recordar los orígenes de Agatha Harkness en Marvel Comics, donde también vivió los Juicios de Brujas de Salem. Al igual que en WandaVision, los cómics-Agatha sobrevive hasta bien entrada la actualidad y continúa practicando su oficio. Eventualmente se hace amiga de Wanda, convirtiéndose en su mentora y ayudándola a perfeccionar sus habilidades a menudo incontrolables. Si bien no parece que Agatha tome a Wanda como alumna para el episodio de la próxima semana, no se puede descartar exactamente. Después de todo, cualquier cosa puede pasar en WandaVision y el MCU.

El amor de Wanda Maximoff por la televisión

Wanda mantuvo los buenos recuerdos de los programas de televisión. Por era la vida que siempre quiso tener/Foto: Looper

Con la esperanza de descubrir el secreto del inmenso poder de Wanda (y posiblemente encontrar una manera de tomarlo ella misma), Agatha lleva a Wanda en un viaje emocional a través de sus recuerdos, una especie de tributo al estilo MCU de This is Your Life. Sokovia es la primera parada, para presenciar la muerte de los padres de Wanda. Luego saltan a su tiempo como sujeto de prueba de HYDRA, luego al período aproximado entre Avengers: Age of Ultron y Captain America: Civil War, antes de terminar en Westview, antes de Hex. Aparte de la propia Wanda, la línea que recorre cada uno de estos flashbacks es la presencia persistente de la televisión clásica y la relación de Wanda con ella.

Desde The Dick Van Dyke Show hasta Malcolm in the Middle, Wanda siempre ha encontrado consuelo en la televisión divertida y cursi. La conectó con su hermano y sus padres cuando era niña, la distrajo de los horrores de las pruebas de HYDRA cuando era adolescente y la consoló durante los tiempos de conflicto con los Vengadores en su joven adultez.

En pocas palabras, es la única constante en la vida de Wanda, quedarse cuando todos los que le importaron están muertos y se han ido. Esto explica por qué Hex adopta estas apariencias inspiradas en la televisión: el deseo más profundo de Wanda es que su vida se parezca mucho más a un programa de televisión, con su esposo Vision a su lado. Es difícil negar que lidiar con travesuras que se pueden resolver en 30 minutos es mucho mejor que enfrentar la realidad.

Cambio de marca de Westview en WandaVision

Wanda decidió recrear a Vision con sus poderes. Después de enterarse que su cuerpo estaba siendo usado como un arma/Foto: Looper

Hacia el final de la excursión de Wanda y Agatha por el camino de los recuerdos, los espectadores son testigos de cómo Wanda llegó a conocer SWORD y lo que estaban haciendo con el cadáver de Vision. Poco después de regresar a la vida del Blip, una Wanda de luto marcha hacia la sede de SWORD en busca de los restos de Vision, con la esperanza de darle un entierro adecuado. Ella pregunta y por lo tanto recibe, con el director Tyler Hayward (Josh Stamberg) poniendo el cuerpo desmontado del sintezoide en exhibición completa. Sin embargo, no se limitó a entregar a Vision hacia ella, haciendo que Wanda se enojara.

Ella se dirige a Westview, Nueva Jersey, que, en ese momento, era una ciudad normal con muchos residentes sin pretensiones con quienes los espectadores se han familiarizado bastante. Wanda llega a los cimientos de una casa con la escritura de la propiedad que ella y Vision poseen, lo que indica que habrían construido su hogar para siempre en ese lugar. Afligida por lo que nunca será, Wanda libera una gran cantidad de energía, convirtiendo a toda la ciudad en una comedia de situación en blanco y negro de los años 50. Este es el comienzo obvio del tiempo de Westview bajo la influencia de Wanda, dejando en claro que ella es responsable de la creación de Hex.

Para hacer que la situación sea aún más impactante, se revela que Wanda nunca robó el cuerpo de Vision, como Hayward señaló anteriormente. Ella manifestó que una versión propia existía únicamente dentro de Westview, de ahí que él no pudiera escapar tan fácilmente en el episodio 6, "¡Nuevo Halloween Spooktacular!" Dado que Westview-Vision es técnicamente una creación de la imaginación de Wanda, eso explica por qué no solo está vivo y bien, sino que también estaba desprovisto de sus recuerdos hasta la lección de historia de Darcy.

WandaVision revela cómo Scarlet Witch obtuvo su poder

Wanda es uno de los seres más poderosos del MCU. Y la serie de Disney Plus lo está demostrando/Foto: Pop Sugar

Las habilidades de Wanda en la pantalla grande se han vuelto cada vez más mal definidas a medida que pasan los años. Qué puede hacer exactamente y qué le hizo la Piedra de la Mente ha sido un misterio durante algún tiempo. Afortunadamente, WandaVision ha comenzado a dejar las cosas claras de una manera importante, comenzando con la secuencia de flashback en el laboratorio de HYDRA. Cuando Wanda se encuentra con el cetro de Loki, el cristal levita y se desliza frente a su cara. Luego expulsa un estallido de energía, y la silueta de un ser angelical aparece brevemente en su resplandor antes de desaparecer por completo.

Como explica Agatha en los momentos finales del episodio, se "supone que Wanda es un mito, un ser capaz de creación espontánea". Luego señala que al crear y vivir dentro de Westview, Wanda utilizó Chaos Magic. Agatha le advierte sobre los peligros de la Magia del Caos, luego se refiere a ella como la Bruja Escarlata (Scarlet Witch), la primera vez que Wanda ha sido llamada así en el MCU. Es bien sabido que el alter-ego del cómic de Wanda es la Bruja Escarlata, y el ser que vio en la Piedra de la Mente definitivamente se parecía a su apariencia de cómic, pero Chaos Magic es un elemento menos conocido de su personaje.

Chaos Magic hizo sentir su presencia en el mundo de Marvel Comics y fue descrita como un tipo de brujería que altera el tejido de la realidad y, teóricamente, tiene la capacidad de destruirla por completo. Dada la forma en que se ha desarrollado WandaVision, es justo decir que la interpretación de Elizabeth Olsen de Wanda Maximoff ahora está más cerca que nunca de su contraparte de cómic.

¿Quién es Vision 2.0 en WandaVision?

Posiblemente el líder de SWORD usará los restos de Vision para atacar los poderes de Wanda/Foto: Looper

De acuerdo con la tradición de MCU, la aventura de WandaVision de esta semana incluyó una escena posterior a los créditos. Alejando el enfoque de Wanda y Agatha, la serie ofrece a los fanáticos curiosos un vistazo de lo que el director Hayward y sus subordinados de SWORD han estado haciendo, y la revelación es espeluznante.

Usando los restos de Vision original, que, nuevamente, Hayward ha tenido todo este tiempo, a pesar de mentir sobre que Wanda los robó, Hayward y su equipo lo han vuelto a poner en línea, ahora con un esquema de color blanco. No habla ni hace mucho más que abrir sus penetrantes ojos azules y familiarizarse con su nueva forma. Para los lectores de Marvel Comics desde hace mucho tiempo, los huevos de Pascua como este son imposibles de ignorar.

En el centro de la historia de West Coast Avengers #49 estaba la desaparición de Vision y los intentos de varios héroes por encontrarlo. Hacen precisamente eso, pero él está hecho pedazos, por lo que el genio de la tecnología Hank Pym tiene la tarea de traerlo de regreso del más allá de la tumba. Lo hace, pero el "nuevo" Vision adquiere una apariencia blanca fantasmal y carece de todo el desarrollo emocional de su yo anterior. Lo que Hayward tiene en mente para "su" Vision, cómo se comportará el sintezoide reanimado y cuál será la reacción de Wanda a Vision Blanca son cosas que vale la pena tener en cuenta en el final de temporada.

El episodio final de WandaVision llega a Disney + la próxima semana. ¿Crees que aparecerá otro personaje del MCU en el final de WandaVision? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.