WandaVision: El episodio 4 podría cambiarlo todo ¡Este es el AVANCE!

El viernes está a solo un par de días de distancia, y eso significa que otro nuevo episodio de WandaVision de Marvel está en camino a Disney + muy pronto.

El tercer episodio de la primera serie de televisión de Marvel Studios terminó con un gran suspenso, abriéndose al mundo más allá de Westview, y los fanáticos esperaban que la próxima entrega explorara ese cambio de realidad. Afortunadamente, parece que ese será el caso.

Este miércoles, dos días antes de que llegue el nuevo episodio, Disney + y Marvel revelaron un adelanto de lo que traerá la próxima media hora. Las imágenes mostradas ciertamente abren el universo y la historia establecidos en el programa. ¡Puedes ver la vista previa en el video a continuación!

Este teaser muestra el mundo fuera de Westview y la agencia gubernamental que muchos creen es SWORD, como se ha dicho a lo largo de la serie hasta este momento.

También parece que Jimmy Woo de Randall Park finalmente regresará al Universo Cinematográfico de Marvel con este nuevo episodio, lo que significa que también podríamos ver a Darcy Lewis de Kat Dennings.

¿Qué podría ocurrir en los siguientes episodios de WandaVision?

Una gran pregunta para los fanáticos en el futuro será si Wanda es o no la villana de esta historia, dado que tomó un giro oscuro al final del tercer episodio, sin mencionar el hecho de que hay algunas conexiones claras con House of M Según la estrella Elizabeth Olsen, es posible que WandaVision no tenga un villano en absoluto.

“Alguien me dijo que cuando miras cualquiera de estas películas de héroes, sabes cuándo el villano está a punto de mostrarse y también tienes una idea de quién es el villano. Con nuestro programa, no sabes cuál es el villano, o si hay uno", dijo Olsen a Elle en una entrevista reciente.

Elizabeth Olsen ha revelado que la historia de la serie sorprenderá, ya que nada es lo que parece/Foto: Fotogramas

"Wanda está tratando de proteger todo en su burbuja, proteger lo que ella y Vision tienen y esto experiencia. Creo que todo lo que hace es en respuesta a mantener las cosas juntas", declaró la actriz.

Te recomendamos leer: ¿En qué cómics se basa 'WandaVision'?

Ya sea que haya un villano real o no, es evidente que hay fuerzas peligrosas en el trabajo, y parece que el próximo episodio de WandaVision comenzará a responder algunas preguntas ¿Verás el cuarto episodio de WandaVision? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

