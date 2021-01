WandaVision: Disney Plus lanza el teaser final de serie a una semana del estreno

WandaVision finalmente tendrá su estreno de dos episodios en Disney Plus en tan solo una semana.

Eso significa que House of Mouse está tan ocupada como puede estar con la promoción de la serie de Marvel Studios, y lo estará durante los próximos siete días.

El viernes por la mañana, las cuentas de redes sociales de Marvel lanzaron un teaser de "una semana", titulado "One Week", llevando a los fanáticos a través de las diferentes épocas que visitará la serie.

Como hemos visto a través de los avances hasta ahora, la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany rendirá homenaje a las comedias de situación a lo largo de los años, y están en plena exhibición en el último avance de Disney.

WandaVision se inspira en las series de comedia

En una aparición en Jimmy Kimmel Live el jueves, Paul Bettany mencionó que la serie comenzaría como un tributo a las comedias de situación de antaño antes de sumergirse en el típico estilo de Marvel.

"Nos precipitamos a través de las décadas y llegamos a diferentes géneros de comedias de situación y luego Vision comienza a pensar que esto se está volviendo un poco extraño y, al final, terminas en [una] película de acción completa de MCU", dijo Bettany.

WandaVision, será la primera serie del MCU en llegar a Disney Plus

A pesar de ser asesinado en Avengers: Infinity War, Bettany volverá a dar vida a Vision, aunque él mismo había pensado que su tiempo en el MCU había terminado.

"Recibí una llamada de Kevin Feige y me dijo, 'Ven a verme a mí ya Louis D'Esposito', y yo dije, 'Ahh, me están despidiendo [..] Entré a verlos y pensé que estaban siendo generosos al respecto y que me iban a dejar ir gentilmente [..] entré allí y dije: 'Miren, muchachos, esta ha sido una gran carrera', y 'muchas gracias', y me dijeron: '¿Vas a renunciar? Íbamos a ofrecerte un programa de televisión'. Y dije: 'Oh, sí, está bien'".

