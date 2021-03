WandaVision: Conoce la historia de Scarlet Witch, la protagonista de la serie

WandaVision es la nueva serie de Marvel de la que todos están hablando, ya que en este show podremos ver un lado nunca antes visto de Scarlet Witch y Visión, dos de los personajes más poderosos de los vengadores, siendo uno de ellos asesinado por Thanos durante los eventos ocurridos en Avengers: Endgame.

Asimismo, esta increíble serie tiene toda clase de referencias con otras cintas del universo cinematográfico de Marvel, las cuales resultaron desconocidas para algunos fans que no leen los cómics, de cuyas páginas salió la trama de la increíble historia narrada en la serie, que dio paso a una nueva era en el UCM.

Aunque la serie nos cuenta cómo sería la vida de la pareja fuera de los vengadores, nos enfocaremos más en Wanda Maximoff, mejor conocida como Scarlet Witch o la bruja escarlata, quien probablemente sea la mujer más poderosa de Marvel después de Captain Marvel.

¿Quién es la bruja escarlata?

Wanda Maximoff es una de las protagonistas de WandaVision

La bruja escarlata o Scarlet Witch, es una heroína de Marvel creada por los fallecidos Stan Lee y Jack Kirby en el año de 1964, haciendo su debut en las páginas del cómic ‘X-Men #4’, naciendo en la que fue denominada la edad de plata de los cómics, ganando una gran popularidad.

El nombre real de este personaje es Wanda Maximoff, siendo de la raza mutante al igual que su hermano mellizo, Pietro Maximoff conocido como Quicksilver, debido a los genes de su padre, el malvado mutante Max Einsenhardt/ Erik Lensherr, mejor conocido como Magneto.

Scarlet Witch se ha convertido en uno de los personajes más importantes en el universo de Marvel, pues a pesar de que tiene pocos años de haber hecho su debut en el cine, la mutante ha formado parte importante de la historia en los cómics debido a sus poderes, superando incluso a la propia realidad.

Orígenes de Scarlet Witch

Scarlet Witch debutó en los cómics de X-Men

En sus inicios, la bruja escarlata creció sin conocer a su padre, ya que su madre escapó estando embarazada cuando vio a este exterminar a una gran cantidad de gente antimutante que provocó un incendio que terminó asesinando a Anya, la única hija de magneto en ese entonces.

Tanto ella como su hermano Pietro nacieron en la montaña Wundagore, siendo un dios antiguo y caído llamado Chton quien le otorgó una serie de poderes sobrenaturales a Wanda justo después de nacer, aunque lamentablemente su madre Magda murió en el parto.

Tanto Wanda como Pietro fueron criados por Django Maximoff y su esposa, siendo el ‘alto evolucionador’ quien les entregó a los gemelos, con quienes estuvieron poco tiempo debido a que sus padres adoptivos fallecieron, vagando por el mundo cuando recién despertaban sus poderes.

Además de sus poderes como mutante, Wanda tiene habilidades mágicas

En una ocasión, Wanda Máximoff usa sus poderes para salvar a un niño, pero al tener habilidades sobrenaturales y mutantes, fue cuando los pobladores comenzaron a perseguirla a ella y a su hermano, creyendo que se trataba de una bruja real.

Fue aquí cuando se encontraron con su verdadero padre sin saberlo, ya que Magneto los salvó de la muerte a manos de los habitantes y los reclutó para su hermandad de mutantes diabólicos, convirtiéndose así en villanos hasta que Magneto fue secuestrado y abandonaron el grupo.

Durante su adolescencia fue cuando descubrieron que eran mutantes, ya que Pietro tenía la habilidad de correr a súper velocidad, mientras que Wanda tenía el poder de controlar la probabilidad, una ventaja que la volvió sumamente temible por su devastador poder, usándolos para luchar contra los X-Men durante su tiempo con Magneto.

Poderes de Wanda Maximoff

Wanda es una de las heroínas más poderosas de Marvel

Además del control de la probabilidad, que significa que puede alterar la realidad a su antojo para modificar las situaciones a su favor, Scarlet Witch tiene una gran gama de habilidades que la han convertido en una de las mujeres más poderosas del universo de Marvel.

Entre sus poderes se pueden encontrar habilidades psíquicas como la fragoquinesis, que permite destruir objetos a nivel molecular, telepatía, telequinesis, y distorsión de la realidad, además de poder volar, y una habilidad llamada magia del caos otorgada por el dios Chton.

Además de esto y aunque no se han visto mucho, posee clarividencia, control del tiempo y el espacio, creaciones de campos de fuerza, absorción de energía, manifestación de aura, proyecciones holográficas y astrales, convirtiéndola en un rival formidable para cualquier persona.

A pesar de sus grandes poderes, también tiene debilidades, aunque estas son más mentales que físicas, ya que su falta de seguridad y confianza, siendo estos problemas los que han causado que su vida incluso corra peligro en algunas ocasiones.

La familia de la bruja escarlata

El padre de Wanda Maximoff es el villano Magneto

El familiar más conocido de Wanda Maximoff es su hermano gemelo Pietro Maximoff, conocido como Quicksilver, aunque también tiene otros miembros en su familia, algunos realmente poderosos y otros lamentablemente perdieron la vida en accidentes trágicos relacionados con su origen mutante.

El padre biológico de Scarlet Witch es Magneto, el mutante maestro del magnetismo y enemigo principal del grupo de héroes conocido como los X-Men, mientras que su madre era una humana normal conocida simplemente como Magda Eisenhardt, quien falleció dando a luz tanto a ella como a su hermano Pietro, siendo cuidados por varias personas en su infancia.

Anya es la media hermana fallecida de los hermanos Wanda y Pietro Maximoff, quien fue asesinada antes de que ellos nacieran a manos de manifestantes antimutantes, mientras que Lorna Dane, mejor conocida como Polaris es su otra media hermana, siendo una villana al igual que su padre, el villano mutante Magneto.

Wanda Maximoff y su romance con Vision

Wanda y Vision iniciaron su romance desde Civil War

WandaVision nos habla sobre la relación entre Scarlet Witch y Vision, misma que empezó a notarse desde sus primeros encuentros en Captain America: Civil War, y que continuó de manera muy discreta hasta los sucesos de Endgame, donde el androide fue asesinado por el villano conocido como Thanos.

En la serie de Disney Plus vemos un panorama diferente de la relación de ambos, misma que está basada en su romance en los cómics, ya que no fue sólo la imaginación de la heroína, sino que incluso llegaron a casarse y a tener hijos (o lo más cercano a ellos), aunque no nos enfocaremos en tantos detalles para evitar spoilers.

Aunque Scarlet Witch ha sido relacionada con una gran cantidad de personajes de Marvel, incluidos mutantes y superhéroes, su relación con Vision ha sido la más famosa de toda su historia desde el momento de su creación, siendo la misma que vemos en WandaVision.

WandaVision, la otra versión de House of M

WandaVision está inspirada en dos grandes cómics de Marvel

House of M es un cómic que fue publicado en el año 2005, en el que nos habla de Wanda Maximoff perdiendo la cordura y el control de sus poderes de manipulación de la realidad, culminando en la creación de un mundo donde los mutantes viven una utopía controlando el planeta.

Esta serie de cómics está muy relacionada con los eventos de WandaVision al igual que ‘Vision and Scarlet Witch’, ya que aquí vemos por primera vez a los hijos de la mutante, los cuales realmente no existen, ya que son un fruto de su imaginación y su amor por Vision, quien al ser un androide no puede procear.

Al igual que en el cómic, en WandaVision los personajes viven una vida ordinaria y alejada de los problemas, pero conforme van pasando los días, se dan cuenta que las cosas no son lo que parecen y que la realidad en la que han vivido técnicamente no existe.

Elizabeth Olsen, la bella actriz de Scarlet Witch

Elizabeth Olsen le da vida a Scarlet Witch desde 2014

La historia del personaje tiene más de 50 años, pero se hizo mundialmente famosa con su llegada al mundo del cine en el universo cinematográfico de Marvel, exactamente en la escena post-créditos de la aclamada película Captain America: The winter soldier, causando un gran impacto.

Además de la llegada del personaje, lo que hizo deslumbrar más a la heroína fue la belleza de su protagonista, pues la famosa actriz Elizabeth Olsen ha sido la encargada de darle vida a la poderosa mutante desde el año 2014 en las películas y ahora en WandaVision.

Elizabeth Olsen siempre fue opacada por sus hermanas, las famosas gemelas Olsen Mary-Kate y Ashley, pero tras su debut en Marvel, Elizabeth ha ascendido tanto al grado de dejar a sus hermanas en el olvido, y actualmente es la Olsen más famosa de su familia, ganando millones de fans alrededor de todo el mundo por su talento y carisma, además de su belleza.

Paul Bettany, el actor que da vida a Vision

Paul Bettany había estado en Marvel antes de interpretar a Vision

Durante la película Avengers: Age of Ultron, vimos por primera vez a este personaje, quien en un principio sería el siguiente cuerpo del villano, pero tras una serie de sucesos en la historia, la inteligencia artificial de Tony Stark, Jarvis, se fusionó con el cuerpo dando nacimiento a Vision.

El personaje es un androide/súper computadora que es virtualmente indestructible, teniendo una gran gama de habilidades poderosas, además de ser el portador de la gema de la mente, volviéndolo uno de los integrantes más fuertes en la alineación de los vengadores.

Cabe mencionar que ese no fue el debut de Paul Bettany, ya que desde Iron Man en 2008, ya que prestó su voz para J.A.R.V.I.S. la inteligencia artificial que asistía a Tony Stark en sus batallas, siendo reemplazado por Friday en Age of Ultron, cuya voz es Kerry Condon.

¿Wanda es mutante en WandaVision?

Actualmente los mutantes no existen en el universo cinematográfico de Marvel

Una de las contradicciones más grandes de Scarlet Witch fue el misterio sobre su raza, ya que sabemos que es una mutante y toda su historia gira en torno a esta especie, además de que ha sido el detonante de algunas de las historias más espectaculares e importantes en la trayectoria de Marvel.

Sin embargo, debido a problemas por los derechos de autor, en el MCU, tanto Scarlet Witch como su hermano Quicksilver son señalados como ‘milagros’, siendo resultados de experimentos usando el poder del cetro de Loki, el cual tenía dentro la gema del infinito que controla la mente.

Asimismo, los mutantes pertenecían a Fox, razón por la que dicha palabra no podía decirse ni usarse en Marvel, pero tras la compra de Fox por parte de Disney, que también es dueña de Marvel Studios, es probable que en la próxima entrega Scarlet Witch sea presentada como una mutante.

Los hijos de Wanda y Vision

Wanda y Vision tienen dos hijos en la serie

En WandaVision podemos ver a los protagonistas vivir una vida tranquila en los suburbios junto a sus hijos Billy y Tommy, quienes al igual que toda la realidad en la que se desarrolla la historia, no existen, y son sólo un producto de la mente de Wanda Maximoff, aunque esto no descarta que se hable más sobre ellos.

En los cómics sucede lo mismo, tras perder la cordura, Wanda se imagina teniendo dos hijos con Vision, quienes tienen los mismos nombres, aunque posteriormente se presentan como los superhéroes Wiccan y Speed, que tras su popularidad lograron ‘nacer’ oficialmente en Marvel.

La historia original nos cuenta cómo los hijos de Wanda y Vision fueron creados a partir del alma del demonio Mephisto, quien ha sido mencionado en la serie y ha sido el responsable de varias desgracias para algunos personajes de Marvel, incluso Scarlet Witch no pudo salvarse de ese destino.

La increíble trama de WandaVision

WandaVision está plagada de referencias de sitcoms clásicos y películas de Marvel

WandaVision se centra en la historia de Scarlet Witch y Vision, quienes tras los eventos de Avengers: Endgame se mudaron a la ciudad de Westview en Nueva Jersey a vivir una vida tranquila en los suburbios como una familia feliz en compañía de sus dos hijos, tal como muestra la serie.

Mientras se encuentran en esta ciudad, los protagonistas tratan de ocultar sus poderes lo más que pueden para pasar desapercibidos y no ser molestados por villanos y otros héroes, aunque esto va cambiando conforme la historia de la serie va avanzando y se torna más oscura y sombría para Wanda y Vision.

En la serie nos presentan a personajes conocidos como Pietro Maximoff, aunque interpretado por Evan Peters, el Quicksilver de Fox, y otros nuevos, como el demonio Mephisto, quien forma parte crucial de algunos de los sucesos más importantes que han tenido lugar en el universo de Marvel.

La importancia de WandaVision en Marvel

La serie será la que conectará a las películas de la fase 4 de Marvel

Si ya viste la serie, debes saber que esta será crucial para el desarrollo de las nuevas películas de la fase 4 del MCU, ya que estará conectada directamente con Doctor Strange: In the multiverse of madness, e incluso se dice que Scarlet Witch aparecerá en la película, que se estrenará el 24 de Marzo en Alemania y próximamente en América.

Los comerciales son parte esencial de la serie WandaVision, y aunque algunos son publicidad, el propio director de Marvel Studios, Kevin Feige declaró que los fans deben prestarle mucha atención, pues algunos contienen importantes pistas sobre la fase 4 del MCU.

La nueva capitana Marvel podría hacer su debut en la serie, ya que la actriz Teyonah Parris, quien le dio vida a Monica Rembeau regresa en su versión adulta tras aparecer como una niña en la película de la heroína, y podría ser quien tome el manto del personaje en las próximas entregas de Marvel.

El incestuoso romance con Quicksilver

La relación de los hermanos es bastante cercana... a veces demasiado

Pietro Maximoff (Quicksilver), es probablemente el hombre más importante en la vida de Scarlet Witch, y al ser hermanos gemelos se han mantenido juntos desde el momento en el que nacieron, aunque aparentemente su amor se ha visto distorsionado a niveles realmente perturbadores en algunas ocasiones durante su historia.

En la serie de cómics creada por Jeph Loeb llamada ‘The ultimates’, la cual se desarrolló en un universo alterno conocido como la tierra -1610, la relación entre los hermanos Maximoff alcanzó niveles extremos, pues eran tan cercanos que incluso mantuvieron una relación como pareja.

A pesar de que no se considera como una historia oficial y no han habido ni habrán referencias a esto en el universo cinematográfico de Marvel, fue algo que los fans no olvidarán y que revivió tras la llegada de Evan Peters como Quicksilver tras la muerte del primer Pietro interpretado por el actor Aaron Taylor-Johnson.

Datos curiosos de WandaVision

WandaVision está lleno de pistas y datos curiosos del MCU

Es más que obvio que la serie le hace un homenaje a los clásicos sitcoms estadounidenses, ya que podemos disfrutar de algunos elementos de estas producciones, como lo son las risas pregrabadas, usando estilos de estos programas lanzados en las últimas cuatro décadas.

En la serie podemos ver a Agnes, quien se dice es la adaptación de Agatha Harkness, una poderosa bruja del universo de Marvel y una de las personas más cercanas a Wanda Maximoff, siendo incluso su mentora en el mundo de las artes místicas y sobrenaturales.

Thor está presente en la serie, además del ex agente de S.H.I.E.L.D Jimmy Woo, personajes como Darcy (Kat Dennings), Jane Foster (Natalie Portman) y Erik Selvig (Stellan Skarsgård, quienes participaron en las primeras dos películas de Thor.

Gracias a la serie podríamos ver la llegada de mutantes como los X-Men

La puerta para los mutantes: Como te comentamos recientemente en esta nota de La Verdad Noticias, la serie está muy influenciada por historias como House of M y Vision and Scarlet Witch, por lo que tras la compra de Fox, podría ser la serie que le de la bienvenida a los mutantes.

Música digna del Oscar: La banda sonora de WandaVision estuvo a cargo de artistas como Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, quienes fueron responsables de la música en películas como Coco y Frozen 2, ganando premios Oscar por sus obras en dichos filmes.

La serie más larga de Disney+, Marvel declaró que WandaVision tendrá un total de nueve episodios en su primera temporada, convirtiéndola así en una de las más largas de la plataforma, ya que otras series próximas a llegar como Falcon and the winter soldier solo tendrán seis.

WandaVision homenajea a series clásicas de las últimas cinco décadas

Las series homenajeadas en WandaVision son algunas de las más famosas de las últimas décadas, entre las que se incluyen, The Dick Van Dyke Show (1961), Bewitched (1964), The Brady Bunch (1969), Family Ties (1982), Malcolm in the middle (2000) y Modern Family (2009).

Las bromas de la muerte de Vision, durante el primer capítulo, la pareja olvida qué debía hacer en la cena, a lo que el personaje declara que a él nunca se le olvida nada y hacen bromas sobre la cabeza indestructible que posee, algo que es falso debido a que Thanos lo asesinó al quitarle la gema de la mente, destruyendo su cabeza.

Fieles a su época, como te mencionamos, los episodios tienen mucha influencia en los sitcoms, e incluso el primer capítulo está inspirado en ‘Mi bella genio’, mientras que el resto de los capítulos sólo usan tecnología que estaba disponible en la década en la que se encuentren.

Aunque Vision está vivo en la serie, murió en Avengers: Endgame

La resurrección de Vision: En el capítulo, podemos ver que la fecha de la serie marca el 23 de agosto, haciendo una referencia directa al cómic Avengers #238, en el cual Vision es reactivado, al igual que en la serie… por que recordemos que el personaje ya está muerto.

Los créditos de la serie: Con un efecto de desintegración, los efectos al final de cada episodio son una referencia directa al cómic House of M, donde Wanda pierde la cordura y comienza a crear una realidad completamente nueva, exactamente como lo hace en WandaVision.

La vaca que cuidó a los gemelos: En la serie podemos ver un comercial donde se muestra una marca de leche llamada Bova Milk… En los cómics, una mujer humanoide con cabeza de vaca llamada Bova, fue quien se encargó de cuidar de Wanda y Pietro en su nacimiento.

WandaVision tiene su propio emoji: Para impulsar más a la serie, Disney Plus creó un hashtag que generaba un peculiar emoji de los personajes, el cual va evolucionando, tanto en color como en aspecto a medida que avanza la historia en cada capítulo de la serie.

Los derechos de autor en España: Este país es el único donde el nombre de la serie fue cambiado a ‘Bruja escarlata y Vision’, debido a que una casa productora posee los derechos de la palabra ‘WandaVision’, aunque no era de extrañarse, ya que España es famosa por sus polémicas traducciones.

