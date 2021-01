WandaVision: ¿Cómo se conectará con Doctor Strange 2 y Spider-Man 3?

WandaVision finalmente ha llegado a Disney Plus con lo que da inicio a una nueva trilogía multiplataforma que incluye a Doctor Strange in the Multiverse of Madness y la tercera entrega con Marvel de Spider-Man.

Kevin Feige confirmó la conexión de WandaVision con Doctor Strange in the Multiverse of Madness durante una entrevista con Entertainment Weekly en noviembre del 2020.

“WandaVision establecerá relación directa con la película de 2022, Doctor Strange en el multiverso de la locura, con Olsen desempeñando un papel clave junto al hechicero de Benedict Cumberbatch”.

Elizabeth Olsen interpretará a Wanda Maximoff en Doctor Strange 2

Por su parte, el director de WandaVision confirmó que además de conectarse con Doctor Strange 2, la serie será parte del arco narrativo de Spider-Man 3, que también explora el multiverso.

“Todos somos parte de este universo interconectado. Admiro muchísimo a todos los que han trabajado antes en Marvel y a los que trabajan en este momento. No sólo de las películas, también en las otras series de Disney+ con las que estamos interactuando”.

¿Cuál es la conexión de WandaVision con MCU?

Con tan solo dos episodios estrenados hasta el momento, es difícil saber cuál es la conexión exacta entre WandaVision, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Spider-Man.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, un antiguo aliado de Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) intentará eliminar a todos los hechiceros del mundo, provocando que un gran mal se libere.

Este desconocido mal afectará al multiverso, lo que explica la llegada de 3 hombres araña y la necesidad de una alianza con Wanda Maximoff, cuyos poderes en los cómics le permiten afectar la realidad.

Marvel ha confirmado a Elizabeth Olsen como parte del elenco de Doctor Strange 2, mientras que Benedict Cumberbatch se unirá a la producción de Spider-Man con Tom Holland, Tobey McGuire y Andrew Garfield.

Por el momento, Wanda parece atrapada en una realidad alterna, al parecer creada por ella misma, y con una voz extraña intentando despertarla, que muchos fans creen que podría ser el propio Stephen Strange.

Te puede interesar: WandaVision es la producción más importante para el Universo Marvel ¡Cambia todo!

¿Cómo crees que se conectará WandaVision con Doctor Strange 2 y Spider-Man 3?, ¿De quién crees que sea la voz que llamó a Wanda desde la radio? Dinos en los comentarios.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.