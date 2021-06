¿Wanda tendrá acento de Sokovia en Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Elizabeth Olsen reveló que Wanda Maximoff llevará su acento de Sokovia en su próxima aparición en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Te revelamos todos los detalles al respecto en La Verdad Noticias.

"Así que eso comenzó con Civil War", dijo Elizabeth Olsen a Rolling Stone sobre el tema del acento en constante cambio de Wanda Maximoff alias Scarlett Witch en el Universo Marvel.

"Los Russos [los directores Anthony y Joseph Russo] dijeron: '¿Puede tener un acento más suave, porque ha estado en Estados Unidos y tiene que haber estado hablando más inglés?' Así que pensé, claro", comenzó la actriz de 32 años.

"Tengo que decir que en [la próxima aparición de Wanda, en 2022] Dr. Strange [en el Multiverso de la locura], después de la experiencia que tiene en WandaVision, vuelve a tener un acento más verdadero a ella".

"Ahora que me siento un poco más dueña del personaje", continuó Olsen. "Siento que ella se retira a tener esta expresión más honesta. La parte de la comedia de situación fue totalmente diferente, porque está tratando de aferrarse al mundo de sitcom estadounidense y hacer el papel lo mejor que puede".

Wanda regresa en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Elizabeth Olsen y Benedict Cumberbatch co-protagonizarán "Doctor Strange 2"

Elizabeth Olsen comenzó a interpretar al personaje Wanda Maximoff en Marvel Cinematic Universe (MCU) en la película de 2015 Avengers: Age of Ultron con Aaron Taylor-Johnson como Pietro Maximoff.

Desde entonces, Olsen ha vuelto a interpretar el papel en tres largometrajes diferentes, así como en su propia miniserie en Disney Plus titulada WandaVision con Paul Bettany.

La secuela de Doctor Strange servirá como la próxima aparición del personaje en la franquicia, pero no se ha revelado información concreta sobre qué tipo de papel desempeñará en la producción.

Dirigida por Sam Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness está protagonizada por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor y Xochitl Gomez. La película llega a los cines el 25 de marzo de 2022.

