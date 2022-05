¿Wanda realmente murió en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tenía muchas bases que cubrir. No solo sirvió como la primera secuela independiente de Sorcerer Supreme de Benedict Cumberbatch, sino que fue el cuarto proyecto de Marvel Cinematic Universe para explorar el concepto del multiverso después de Loki, What If...? y Spider-Man: No Way Home.

Además de incursionar en los géneros de superhéroes y terror, Multiverse of Madness se transforma en una tragedia en la que se ve involucrada Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). A lo largo de la película, Wanda pretende viajar a un universo donde sus hijos Billy (Julian Hilliard) y Tommy (Jett Klyne) están vivos.

Ella busca los poderes multiverso de América Chávez (Xochitl Gomez, la latina que conquista Marvel) para lograr su objetivo, lo que lleva a la muerte y destrucción en una escala inimaginable mientras abraza por completo su manto de la Bruja Escarlata.

Wanda Maximoff y su papel en Doctor Strange 2

En el acto final de la película, América logra tomar el control de sus poderes y envía las entrañas malditas del Monte Wundagore, donde Ameérica envía a Wanda a la Tierra-838. Anteriormente en la película, había usado el poder de caminar en sueños de Darkhold para poseer su yo de la Tierra-838 con el fin de tratar de encontrar América; al ver a Billy y Tommy de Earth-838, intenta reunirse con ellos.

Eso va al sur una vez que ataca a su madre (su yo 838), dejándolos completamente asustados de ella. Después de que su yo de la Tierra-838 le dice "Sepa que serán amados", la Bruja Escarlata dice que nadie volverá a usar el poder de Darkhold. Cumpliendo su palabra, usa su magia del caos para derrumbar el monte Wundagore, destruyendo todas las copias de Darkhold en el multiverso y enterrándose en las entrañas de Wundagore.

Para todos los efectos, parece que este es el final del mandato de Wanda en la MCU. Pero los cómics presentan a la Bruja Escarlata escapando de las fauces de la muerte. El ejemplo más notable proviene de la historia de House of M de Brian Michael Bendis y Olivier Coipel, donde Wanda usó sus poderes para reestructurar la realidad en un mundo donde gobernaban los mutantes.

Al igual que Doctor Strange in the Multiverse of Madness, buscaba tener un mundo donde pudiera estar con sus hijos y también otorgar cierta medida de felicidad a su padre, Magneto. Pero cuando otros héroes recordaron el mundo tal como era y se rebelaron, Wanda volvió a poner las cosas como estaban (y despojó a la raza mutante en el proceso).

Nadie pudo encontrarla, y se supuso que estaba muerta hasta que Nuevos Vengadores #26 de Bendis y Alex Maleev. Hawkeye, habiendo regresado a la tierra de los vivos, intentó encontrar a Wanda. La arquera pronto descubrió que vivía en Wundagore pero no recordaba sus poderes ni las acciones que había tomado.

¿Elizabeth Olsen regresará como la Bruja Escarlata?

La Verdad Noticias informa que, más recientemente, la miniserie The Trial of Magneto de Leah Williams y Lucas Wernerck trató sobre el aparente asesinato de Wanda y la sospecha de que Magneto podría ser el culpable; sin embargo, Wanda resucitó poco después.

Dada la naturaleza de los poderes de Wanda y sus conexiones con los Vengadores y los X-Men, es bastante razonable esperar que Olsen regrese como la Bruja Escarlata. Se le ha dado la oportunidad de encarnar a Wanda en Multiverse of Madness y la serie WandaVision en Disney+; interpretar una versión de Wanda que es impotente o se ha despojado de sus poderes como expiación podría darle al personaje una nueva dimensión.

También existe la posibilidad de que 838-Wanda pueda cruzar a la Tierra principal de la MCU propiamente dicha. Esa elección no solo le daría a Olsen la oportunidad de interpretar una nueva versión de Wanda, sino que también podría traer de vuelta a Billy y Tommy, especialmente porque el lado televisivo de MCU parece estar preparándose para una adaptación de Young Avengers y los gemelos son miembros clave de ese equipo.

Olsen incluso habló sobre un posible retorno durante una entrevista con Collider, aunque admitió que no sabía qué capacidad podría implicar ese retorno. De cualquier manera, Multiverse of Madness probablemente no sea lo último que el público haya visto de la Bruja Escarlata.

