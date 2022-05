¿Wanda murió? Guionista de 'Doctor Strange 2' hace fuertes revelaciones

Guionista de 'Doctor Strange 2' hace fuertes revelaciones sobre Wanda

Ha pasado un par de semanas desde el estreno de 'Doctor Strange 2' y su trama aún continúa dando de qué hablar en las redes, sobretodo cuando se mantiene a la deriva el destino de uno de los personajes más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel.

Previamente Elizabeth Olsen había declarado sus anhelos de seguir en el personaje de Wanda, sin embargo no se sabe a ciencia cierta cuál será su futuro en próximas cintas.

En La Verdad Noticias te comentamos qué fue lo que respondió el guionista de la cinta y cómo el futuro de Wanda Maximoff pende de un hilo.

¿Wanda realmente murió en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"? Desde el estreno de la cinta taquillera en cines dicha cuestión ha estado presente en la mente de los seguidores de la historia, los cuales presentan su preocupación sobre el futuro de Elizabeth Olsen en el UCM.

En ese sentido, el guionista de la cinta Michael Waldron, aclaró el cambio de Wanda en la cinta y cómo los fanáticos lo tomaron a mal.

"Ver a un personaje que amas hacer cosas malas apesta. Eso provoca un sentimiento fuerte, que es lo que estamos tratando de hacer en las películas. Nunca lo hubiéramos hecho si no fuera un nuevo paso en el viaje de su personaje", agregó.

Sobre la continuidad del personaje en el futuro, aún no se sabe con certeza si Kevin Feige lo continué usando, sin embargo cabe resaltar que Olsen aún tiene contrato para varias cintas más.

Si has llegado hasta este punto de la nota, debes tener en cuenta que hay spoilers.

El estudio no ha anunciado la fecha oficial de estreno en Disney+ de 'Doctor Strange in the Multiverse Madness', sin embargo se espera siga con el destino tal como con Eternals y 'Shang-Chi y la Leyenda de los diez anillos".

Mientras tanto, "Doctor Strange 2" continuará en cartelera y se pretende logre romper récord en taquilla y colocarse al menos como la segunda cinta con más ingresos mundiales en la era del covid-19.

