Walter Mercado: ¿Usaba peluca? antes de morir lo reveló

En el programa de televisión llamado Despierta América de Univision durante el año 2004 le hicieron una entrevista al popular astrólogo Walter Mercado, la cual se viralizó en las redes sociales ya que el atrevido periodista le pregunto al influencer de la astrología si usaba peluca.

Para muchas personas esto podría haber significado una falta de respeto pero para Walter no fue así ya que el hombre estaba explicándole con lujo de detalle que "él no era ni su capa, ni su cabello", sino que era mucho más que eso y algunos imitadores no podían comprenderlo.

Walter Mercado NO usaba peluca

Incluso el astrólogo le dice al reportero que le toque el cabello y que sienta que es de verdad. El periódista se pone ligeramente incomodo y solo toca delicadamente la rubia cabellera de la celebridad. Esto fue un momento gracioso pero un tanto extraño.

"Walter Mercado no es una capa, ni una peluca. Toca aquí mi pelo está duro", dijo el astrólogo.

El hombre confesó en aquella ocasión que tuvo una experiencia en donde fue invitado a un evento en donde encontró a más de diez hombres disfrazados de él con capa y peluca mientras que él llegó vestido con jeans y una playera casual y les hizo entender que eso no es imitarlo en realidad.

"Yo no soy ni una de esas tonterías", exclamó.

Mira aquí la entrevista completa:

Sin duda alguna, Walter Mercado era un hombre de temperamento fuerte que se hacía respetar ya que él ponía todo el corazón en la astrología y lo demostraba día con día.