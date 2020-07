Walter Mercado: Películas y series que debes ver según tu signo zodiacal

Walter Mercado enamoró al público con sus lecturas de astrología, positividad y palabras de sabiduría durante muchos años. Ahora el público tendrá una visión íntima de la vida icónica del astrólogo puertorriqueño. El documental de Netflix Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado, se estrenó el 8 de julio.

Películas y series según tu signo

El documental captura los últimos dos años de Mercado, cuando se enfrentó al envejecimiento y su legado, y se preparó para un último espectáculo lleno de estrellas. También narra su ascenso a la fama y la posterior desaparición del ojo público, antes de su muerte el 2 de noviembre de 2019.

Para celebrar el lanzamiento de la película, al estilo de Mercado, aquí hay recomendaciones sobre qué ver en Netflix según su signo zodiacal.

Capricornio:

Las personas de este signo son trabajadoras, responsables y están dispuestas a hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos, por lo que nuestra recomendación es Ashley Garcia: Genius in Love, que tiene nuevos episodios el 20 de julio. La científica Ashley Quinceañero Ashley Garcia Explora la gran incógnita del teendom moderno después de moverse por todo el país para seguir una carrera en robótica.

Acuario:

Este signo de aire se distingue por ser de espíritu libre y aventurero, soñar despierto y luchar por buenas causas mientras se divierte, por lo que The Baby-Sitters Club les conviene perfectamente. Los queridos libros de Ann M. Martin obtienen una actualización moderna en esta serie, que sigue a un grupo de novias y su negocio de cuidado de niños de cosecha propia.

Piscis:

Las personas nacidas bajo este signo de agua no tienen reparos en mostrar su lado romántico, por lo que les encantará ver The Kissing Booth 2, que se estrena el 24 de julio. Con las decisiones universitarias inminentes, Elle hace malabares con su romance de larga distancia con Noah, cambiando la relación con el mejor amigo Lee y sentimientos por un nuevo compañero de clase.

Aries:

Las personas que nacen bajo este signo de fuego se distinguen por ser competitivas y entusiastas, por eso recomendamos ver Home Game. Este docuseries presenta deportes tradicionales únicos y peligrosos de todo el mundo, así como las comunidades y culturas donde prosperan.

Tauro:

La determinación y la ambición de lograr cualquier objetivo que se propongan son características que distinguen a este signo de la Tierra, por lo que la Vieja Guardia les fascinará. En esta nueva película, que se estrenará el 10 de julio, cuatro guerreros inmortales que han protegido secretamente a la humanidad durante siglos se convierten en objetivo de sus misteriosos poderes justo cuando descubren un nuevo inmortal.

Géminis:

Este signo de aire se caracteriza por su dualidad: aquellos que se rigen por él pueden ir de un punto a otro sin problemas. Es por eso que recomendamos Feel the Beat, una película que sigue a una bailarina egocéntrica que, después de hacer una audición en Broadway, regresa de mala gana a casa y acepta entrenar a un escuadrón de jóvenes inadaptados para una gran competencia.

Cáncer:

Si este signo de agua se destaca por algo, es por el amor que sienten por su familia y las personas más cercanas a ellos, al igual que los protagonistas de Gentefied, donde los primos de Morales luchan por salvar la tienda de tacos de su abuelo, y persiguen su propio sueños, mientras la gentrificación sacude su vecindario de Los Ángeles.

Leo:

Gobernado por el sol, este signo prospera en lujo y popularidad, por lo que les encantará ver Élite. Cuando tres adolescentes de clase trabajadora se matriculan en una escuela privada exclusiva en España, el choque entre ellos y los estudiantes ricos conduce al asesinato.

Virgo:

Este signo de tierra se distingue por el orden, por lo que no hay duda de que les encantará Tidying Up With Marie Kondo. Este autor de éxito de ventas está cambiando vidas, y sanando hogares desde adentro hacia afuera, ayudando a los clientes a despejar el desorden y elegir la alegría.

Libra:

La amabilidad de las personas de este signo de aire se combina perfectamente con su carácter sociable. Seguramente les encantará Becoming, donde pueden acompañar a la ex primera dama Michelle Obama en un documental íntimo que analiza su vida, esperanzas y conexión con los demás mientras gira con su libro Becoming.

Escorpio:

Las personas que comparten este signo de agua se caracterizan por ser analíticas y razonar todo. Estamos seguros de que seguirán intrigados con Misterios sin resolver, ya que los casos reales de desapariciones desconcertantes, asesinatos impactantes y encuentros paranormales alimentan este apasionante renacimiento de la icónica serie documental.

Tal vez te interese.- Walter Mercado, el hombre que guió la vida de millones de personas

Sagitario:

Se caracterizan por ser personas positivas y optimistas, adaptarse a cualquier situación y hacerlo de buena gana, al igual que el Sr. Iglesias. Esta serie de comedia sigue al hilarante maestro de secundaria Gabriel Iglesias, quien está tratando de marcar la diferencia en la vida de algunos estudiantes inteligentes pero de bajo rendimiento en su alma mater.