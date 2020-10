Walter Mercado: Horóscopos de hoy 30 de octubre, así te irá

Entérate de lo que te depara el destino este 30 de octubre de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Limpia tu mundo de sabandijas y sanguijuelas. Entierra todo lo triste y feo de tu ayer y enfréntate valientemente a tu hermoso y prometedor presente. Recuerda, tú eres un ser lleno de luz. No sigas atado por pena, lástima o compasión a seres que te atrasan, invalidan y te perjudican.

Números de suerte: 11, 23, 47.

TAURO

Te enfrentarás, descubrirás y nutrirás a tu niño interior. Te sentirás dueño absoluto ahora de tu vida y tu destino. Te atreverás a hablar, pedir y exigir aquello que necesitas. Vencerás tus demonios internos y tus defectos mayores. Ahora estarás liviano de espíritu y repleto de amor.

Números de suerte: 16, 27, 22.

GÉMINIS

No confíes en quien más te sonríe. Realiza que tu felicidad no depende de nada ni nadie externo a ti. Todo viaje te traerá buena suerte. Cuando menos lo esperes, dinero no ganado por ti llegará a tus bolsillos o cartera. Economiza e invierte para tu mejor provecho.

Números de suerte: 1, 46, 38.

CÁNCER

Desaparecen viejos amigos y llegan otros nuevos a tu cuadro social. Tu buena estrella te llevará a especular, jugar, apostar y ganar. Tomarás riesgos calculados y la buena fortuna te acompañará si eres positivo. Lo que sufriste en el amor ahora te será recompensado.

Números de suerte: 30, 14, 6.

LEO

Romperás con falsos convencionalismos y te sentirás libre para crear, amar y disfrutar de la vida según te dicte tu corazón. Encontrarás alegría en las cosas insignificantes y le darás valor a lo que por años ignoraste o no te importaba. Enriquecerás tu vida con nuevos intereses.

Números de suerte: 29, 31, 24.

VIRGO

Buscarás esencia y verdad en toda relación íntima. Buscarás a almas afines, a gente de altura espiritual, a personas que marchen a tu mismo ritmo, gente que te den y no te quiten. Las dificultades y pruebas vividas en el nombre del amor, acaban. Tu imagen pública se enriquece.

Números de suerte: 12, 10, 4.

LIBRA

El momento es excelente para lanzarte a lograr lo que desees especialmente en tus relaciones sentimentales. Podrás atender tus asuntos personales sin que te afecte en el plano profesional. Problemas económicos y situaciones no muy claras por fin se solucionan a tu favor.

Números de suerte: 25, 36, 3.

ESCORPIÓN

Se impone que tengas mayor control de tu tiempo para que puedas dividirlo sabiamente entre trabajo, el hogar, la familia, el amor y las amistades. Te llegan ofertas de cambio de empleo. Desarrolla flexibilidad en tu vida ya que la necesitarás al comerciar o tratar con otras personas.

Números de suerte: 31, 2, 50.

SAGITARIO

Vive en unión constante con tu fuerza interior. El Cosmos desea que tengas placer, satisfacción personal y de un modo u otro te proporcionará los medios para ello. Practica la meditación y la oración diaria. Alimenta tu mente y tu espíritu de afirmaciones positivas.

Números de suerte: 30, 14, 5.

CAPRICORNIO

Evita toda persona problemática que te atrase en la vida. Desarrolla mayor fortaleza emocional para nadie pueda herir tus sentimientos. No decidas nada bajo duda o confusión. Sal de falsas obligaciones y responsabilidades. Toma el timón de tu vida y encamínate por nuevos senderos.

Números de suerte: 15, 9, 2

ACUARIO

El escenario romántico estará ahora lleno de emociones, excitación y sensualidad. Los que estén en busca del amor, se moverán a nuevos lugares donde encontrarán a seres que compartan sus mismas sueños e intereses. Te destacas también en el campo profesional.

Números de suerte: 15, 13, 46.

PISCIS

Abre tu mente y tu corazón a lo que el amor y la amistad te reservan. Tus múltiples talentos te abrirán puertas que estuvieron cerradas. Valórate y ponte en un altar. Ciérrate a la energía negativa que pueda estarte rodeando. Decreta diariamente abundancia y prosperidad en tu vida.

Números de suerte: 8, 19, 44.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continúa su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

Créditos: El Nuevo Herald