Walter Mercado: Horóscopos de hoy 29 de diciembre, así te irá

Entérate de lo que te depara el destino este 29 de diciembre de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti, aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

Esta Luna llena te impulsa a la conquista del amor. Aprovecha esta energía para conseguir pareja o unirte más a la que ya tienes. Activa tu creatividad y haz algo diferente junto a tu ser amado. Velas, música suave, perfume, flores no deben de faltar en tu ambiente esta noche.

Números de suerte: 31, 6, 45.

TAURO

La Luna Llena alterará tu comunicación. Te expresarás con mucho sentimiento, pero ten cuidado ya que esto podría ser un arma de dos filos, ya que tanta emotividad también podría llevarte a herir los sentimientos de otras personas. Piensa bien antes de manifestar abiertamente tus palabras.

Números de suerte: 18, 49, 3.

GÉMINIS

La Luna llena te impulsa a gastar más de lo que debes o puedes. Control, mucho control sobre tus finanzas, por el momento nada de exageraciones. El dinero jugará un papel importante, lo que te llevará a envolverte en discusiones por el mismo especialmente con seres queridos.

Números de suerte: 20, 5, 17.

CÁNCER

Esta luna llena exalta la pasión y el encanto. Si estás soltero, cuídate de no enredarte con la persona equivocada. No pierdas el tiempo en quien mucho promete. Controla tus emociones ya que por poca cosa te alterarás más de lo normal. Si tienes pareja no permitas que los celos arruinen tu relación.

Números de suerte: 6, 30, 21.

LEO

Romances, nostalgias de tiempos pasados se activan bajo la energía de esta Luna Llena. Si tienes pareja, aprovéchala, especialmente en las altas horas de la noche donde el fuego del amor arderá como nunca antes. Tu lado espiritual también se exalta y te pondrá en contacto con lo Divino en ti.

Números de suerte: 11, 30, 14.

VIRGO

Balancea tu vida lo mejor que puedas ya que esta Luna Llena te pone romántico, soñador, pero también algo nostálgico y depresivo. Es bueno recordar, pero no al punto de sumergirte en la nostalgia y las lágrimas. Resalta siempre lo bueno, lo positivo, todo lo alegre de tu vida.

Números de suerte: 5, 11, 3.

LIBRA

Esta Luna Llena toca tu parte sensual, erótica. Con poco tendrás para arder en las llamas de la pasión. Lograrás impresionar a tu pareja con tu gran creatividad. Algo cambia, algo se transforma para que avances en la vida hacia el logro de tus metas. Préstale atención a lo relacionado a bienes legales.

Números de suerte: 3, 15, 22.

ESCORPIÓN

Se enfatiza para ti el viajar bajo la energía de esta Luna Llena. Alguien llamará poderosamente tu atención y es posible que este encuentro termine en romance. Las pasiones andan alborotadas por lo que no estaría de más tomar precauciones en todo el sentido de la palabra.

Números de suerte: 43, 29, 17.

SAGITARIO

Se activan los sentimientos en los días de luna Llena. Te llenarás de encanto, misterio y sensualidad. No tomes en serio o no lo tomes tan personal, lo que digan o hagan los demás. Déjate llevar por la corriente y ríete de todo. La paciencia se convertirá ahora en tu mejor amiga.

Números de suerte: 42, 10, 31.

CAPRICORNIO

La Luna Llena derrama energía sobre tus relaciones sentimentales, llevándote a unirte a compartir más con tu pareja. Tendrás también el apoyo y la cooperación de aquellos que laboran junto a ti. Es buen momento para formar grupos y compartir con los que tengan tus mismos intereses.

Números de suerte: 20, 1, 36.

ACUARIO

Estarás algo sensible bajo esta Luna Llena. Es tiempo de ponerte en forma si aún no lo has hecho. Tu salud deberá ser lo primero ya que sin la misma no se puede disfrutar de las cosas materiales. Discute tus asuntos personales solo con personas que sean de tu absoluta confianza.

Números de suerte: 12, 44, 8.

PISCIS

Es muy posible que esta Luna Llena te lleve a explorar en otras áreas de tu trabajo o profesión. Sigue adelante con tus planes, no detengas por nada del mundo tu proceso de ascenso hacia la cumbre. Nuevas amistades entran en tu círculo y las mismas aportarán muchas cosas buenas a tu vida.

Números de suerte: 6, 17, 28.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

