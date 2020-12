Walter Mercado: Horóscopos de hoy 26 de diciembre. así te irá

Entérate de lo que te depara el destino este 26 de diciembre de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti, aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

El día de hoy transcurrirá lento por lo cual tendrás que ingeniártelas para ponerle un poco más de acción al mismo. No te quedes encerrado, sal y diviértete responsablemente. Después que cumplas con tus obligaciones todo irá poco a poco cayendo en su lugar.

Números de suerte: 3, 44, 29.

TAURO

Es momento de dar gracias al Universo por todas las bendiciones que derrama diariamente sobre ti, que, aunque tú no te des cuenta, son muchas. Con la fuerza de la oración no habrá mal alguno que te toque o te dañe. Que nada te saque de tu centro ni hoy ni mañana, ni nunca.

Números de suerte: 19, 13, 6.

GÉMINIS

Las presiones económicas que tienes actualmente sobre ti serán pasajeras. Tan pronto comiences a organizarte, todo comenzará a caer en su lugar. Enfrenta y resuelve a tiempo todo problema ya que si los ignoras éstos crecerán en proporción y te arroparán sin piedad alguna.

Números de suerte: 10, 13, 20.

CÁNCER

Vive tu vida a plenitud. Comparte tus experiencias con aquellos que están necesitados de sabiduría. Tu espíritu aventurero te lleva a explorar por otras tierras. Relájate y no tomes la vida tan en serio. Viajes, por tierra o por mar, prometen ser relajantes, placenteros y ricos en experiencias.

Números de suerte: 16, 12, 6.

LEO

Ten confianza en ti, Leo, y en aquellos que desean ayudarte. Tus relaciones personales están siendo afectadas por tu estado económico. La vida te está dando lecciones de las cuales deberás de estar agradecido para que no vuelvas a cometer los mismos errores de siempre.

Números de suerte: 1, 28, 13.

VIRGO

Lo nuevo, lo diferente se impone. Estarás más aliviado de presiones económicas y te sentirás en mejor disposición de llevar a cabo planes de viajes y de conocer gente nueva, diferente. Es tiempo de cambiar de aires y de lanzarte a la conquista de nuevos amores, trabajos o nuevas actitudes.

Números de suerte: 22,19, 5.

LIBRA

Tu vida se ilumina con luz divina. Te renuevas en cuerpo y alma sintiéndote lleno de vitalidad para comenzar nuevos proyectos. Tu familia te dará el apoyo y la fuerza moral que necesitas para triunfar ahora y siempre. Un asunto relacionado con tu trabajo toma un giro a favor tuyo.

Números de suerte: 25, 4, 22.

ESCORPIÓN

Satúrate de amor por ti mismo y lo correcto llegará a ti sin esfuerzo. No intentes envolverte en otra relación hasta que no te sientas en paz contigo mismo y las heridas de amor sanen. Encontrarás ahora el equilibrio y el control para determinar lo realmente importante en tu vida.

Números de suerte: 8, 12, 7.

SAGITARIO

Tu perseverancia en un asunto personal te ha llevado a ganar la batalla. Mantén la guardia ya que todavía queda mucho por hacer. Lleva a cabo planes para el futuro junto a tu pareja o tu familia. No te tomes riesgos en la carretera durante el día de hoy. Evita el exceso de velocidad.

Números de suerte: 41, 17, 2.

CAPRICORNIO

Organiza toda idea en tu mente antes de expresarla verbalmente. No hables por hablar ya que correrás el riesgo de decir lo que no debes. Mantén un balance adecuado en todo lo que lleves a cabo hoy. Nada de excesos, evita todos los extremos, Capricornio.

Números de suerte: 5, 8, 40.

ACUARIO

No le temas a lo que aún no ha pasado, pues solo existe el momento presente. Ocúpate en vez de preocuparte. No malgastes tu precioso tiempo pensando negativamente. Canaliza tu energía en actividades que aporten cosas favorables a tu vida.

Números de suerte: 22, 39, 14.

PISCIS

Surge una renovación en tu espíritu que te llevará a cambiar en muchos aspectos de tu vida. Tienes muchas cosas buenas que ofrecer a la vida y este será un buen día para comenzar tu labor. El teatro, la música y todo lo que esté relacionado con el arte, te llevará a un nuevo concepto de vida.

Números de suerte: 13, 37, 10.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

