Walter Mercado: Horóscopos de hoy 23 de octubre, así te irá

Entérate de lo que te depara el destino este 23 de octubre de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Despierta, Aries, llegó tu momento de ponerte al día en la moda y si es tu caso, deshacerte de esas libritas extras que has adquirido en estos tiempos de pandemia. Te levantarás de lo que se considera una derrota pero con la diferencia de que te sientes como todo un triunfador.

Números de suerte: 4, 12, 38.

TAURO

La energía planetaria te impulsa a seguir adelante con tus metas o proyectos. No te detengas, sigue luchando. No te sigas imaginando lo que no es verdad. Vive a tono con la realidad. Haz caso omiso a comentarios malintencionados. Tú tienes fe en esa persona y esta no te va a defraudar.

Números de suerte: 41, 27, 14.

GÉMINIS

Se impone que cambies actitudes, reacciones, filosofía y te flexibilices ante los sucesos que se avecinan. Ten presente que el único responsable de tus éxitos o fracasos eres tú. Fortalécete emocionalmente por medio de la oración. Ponte baterías nuevas y a trabajar.

Números de suerte: 40, 3, 21.

CÁNCER

Disfruta de este fin de semana. Lleva a cabo más actividades al aire libre o practica algún tipo de deporte que te ayude a mantenerte en forma y saludable tanto a nivel físico como mental. Mucho cuidado al criticar a otros. No comentes aquello que debe de quedar en la familia.

Números de suerte: 46, 39, 42.

LEO

Tienes ante ti un sinnúmero de responsabilidades que te están haciendo la vida de cuadritos. Se impone que establezcas prioridades así como también que desarrolles paciencia para que poco a poco te vayas organizando mejor. Administra sabiamente tiempo y dinero.

Números de suerte: 8, 10, 23.

VIRGO

Te aventurarás a realizar cambios mayores en tu vida. Las estrellas iluminan el amor, en todas sus facetas, en tu vida diaria. Muchos serán los que te rondarán, te admirarán y te apoyarán en lo que necesites. Los hijos serán motivo de orgullo, éxitos, alegrías y reconocimiento.

Números de suerte: 8, 35, 11.

LIBRA

Una oferta de trabajo vendrá a aliviar tu situación económica si te decides a aceptarla. Alguien en tu familia está pasando por momentos difíciles. Que no te tome por sorpresa si se acerca a ti pidiéndote ayuda que va a necesitar. Ayuda en la medida que puedas y quieras.

Números de suerte: 19, 5, 13.

ESCORPIÓN

Serás capaz ahora de romper con toda cadena que te limita, Escorpio. Viajarás por la vida sin esas maletas pesadas de angustia y preocupación. Te impones con toda tu grandeza y esplendor. Ya el trabajo difícil en tu vida está hecho, ahora espera recompensas y reconocimientos.

Números de suerte: 22, 15, 3.

SAGITARIO

Tu potencial creativo se exalta y si sabes aprovecharlo te llevará a lograr lo que siempre has anhelado. Todo lo que esté relacionado con la comunicación se encuentra muy bien aspectado. Una explosión de información e ideas embellecerán tu mundo intelectual y profesional.

Números de suerte: 42, 39, 6.

CAPRICORNIO

La energía planetaria te imanta de suerte para que tu vida tome un giro inesperado y te recuperes hasta de lo imposible. Toma las cosas con calma ya que tu sistema nervioso podría verse afectado a causa de los problemas personales o el exceso de trabajo que se te ha estado acumulando.

Números de suerte: 25, 18, 9.

ACUARIO

Relájate y vive la vida sin mucho apuro. Pasa por alto los comentarios negativos que vengan de personas frustradas y llenas de complejos. Tú no tienes por qué pagar por los errores o las frustraciones de los demás. Libérate de aquellos que intentan manipularte a su antojo.

Números de suerte: 49, 35, 12.

PISCIS

Proponte alcanzar tus metas. No sigas dejando las cosas para después y aprovecha la racha de suerte que tienes en estos momentos. Alguien cerca de ti necesita de tu consejo o ayuda. Es tiempo de levantar vuelo e independizarte si es que aún no lo has hecho.

Números de suerte: 51, 16, 30.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continúa su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

Créditos: El Nuevo Herald