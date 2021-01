Walter Mercado: Horóscopos de hoy 11 de enero, así te irá

Entérate de lo que te depara el destino este 11 de enero de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti, aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

Separa hoy tiempo para poner en orden tu casa, tu cuarto y tus responsabilidades de acuerdo a tu urgencia o necesidad. No te sientes a lamentarte y a mirar todo lo que tienes por hacer, actúa, muévete, el momento es ahora. Organiza tus pensamientos y encontrarás soluciones.

Números de suerte: 16, 2, 14.

TAURO

Toda actividad creativa está bien aspectada. Disfruta de juegos o paseos a museos. Las relaciones en el amor mejoran. Es hora de divertirte y sacar tiempo para tu familia y amigos. Uniones, asociaciones tienen ahora luz verde para formalizarlas y establecerte sobre bases firmes.

Números de suerte: 8, 45, 12.

GÉMINIS

Ejercita tu mente, lee y haz todo aquello que estimule tu intelecto y aumente tu sabiduría. Tu opinión será fuerte y directa. Recuerda que no tienes que alzar la voz para que te escuchen. Respeta las ideas de otros, ellos tienen derecho y es posible que aprendas algo también.

Números de suerte: 47, 15, 4.

CÁNCER

No guardes rencores o calles algo que te molesta, ya que esto puede afectar tu salud. Ponte al día en tu trabajo y obligaciones para que luego te sobre tiempo y puedas disfrutar de la vida. Cuídate de estar con personas que puedan exponerte a situaciones peligrosas o comprometedoras.

Números de suerte: 6, 15, 30.

LEO

Tu ser amado querrá complacerte, pero no trates de apresurar las cosas. Permítele que se manifieste a su manera. Aunque tu situación económica se encuentre bajo control, no te debes exceder en ningún tipo de gasto. Utiliza con sensatez lo que tienes ahorrado hasta el momento.

Números de suerte: 21, 8, 2.

VIRGO

Todo cambia de rumbo, pero no te preocupes, tus energías y tu sabiduría junto a tu encanto personal podrá con todo esto y más. Escucha lo que te dice tu cuerpo, no te excedas en nada. El éxito será tuyo si sabes cómo adaptarte a los cambios que se están manifestando en tu vida.

Números de suerte: 3, 5, 22.

LIBRA

Periodo de mucha actividad en todos los aspectos. No tienes que decir que si, o aceptarlo todo. Sé más selectivo, Libra. No desperdicies tus energías en cosas o actividades que te quiten tu tiempo valioso y te agoten. No permitas que las preocupaciones afecten tu salud.

Números de suerte: 4, 36, 20.

ESCORPIÓN

Estarás convincente y persuasivo. Tu energía será fuerte y querrás hacer mucho en poco tiempo. Esto traerá por consecuencia tensión entre aquellos que no van a tu velocidad. Sé considerado y motívalos a que trabajen contigo, aun cuando tengas que disminuir tu tan acelerado paso.

Números de suerte: 19, 37, 39.

SAGITARIO

Estarás ahora en las de informarte sobre asuntos relacionados con temas de religión, filosofía o metafísica. Tu habilidad para hacer sentir bien a los demás por medio de tu palabra está exaltada, lo que te ayudará en toda labor caritativa, en las que desees envolverte ahora.

Números de suerte: 21, 8, 7.

CAPRICORNIO

La energía planetaria te impulsa a divertirte y a expandir tus horizontes, con aquellos que amas. Tus creencias y convicciones morales sufren cambios, para hacerte una persona más profunda y sabia. Es el momento adecuado para comenzar a darle forma a unas vacaciones o un viaje.

Números de suerte: 41, 25, 12.

ACUARIO

Los pensamientos profundos, el estudio de temas pocos convencionales te hacen cambiar tu modo de pensar y ver la vida. Te concentrarás más en tu trabajo u oficio. A través de conversaciones y negociaciones conocerás una persona que dejará una perdurable impresión en ti.

Números de suerte: 29, 13, 18.

PISCIS

Se impone que resuelvas un problema que venías evadiendo por algún tiempo. Es mejor sentarse y poner todas las cartas sobre la mesa y decir la verdad. Te sentirás aliviado emocionalmente. Sacarás muchas fantasías de tu mente, serás más maduro y realista en tus relaciones de amor.

Números de suerte: 25, 3, 14.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

