Walter Mercado: Horóscopos de hoy 11 de diciembre, así te irá

Entérate de lo que te depara el destino este 11 de diciembre de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti, aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

Se impone que lleves a cabo ejercicios y no se admiten las excusas. El momento de comenzar es ahora. Pon mayor énfasis en tus hábitos alimenticios. No hagas desarreglos. Cuida de tu cuerpo como lo que es; el templo de tu espíritu. De ti depende de que se mantenga en buena salud.

Números de suerte: 5, 12, 14.

TAURO

Ponte de acuerdo con tu pareja en todo, te conviene. Cede y pide tiempo para que ambos puedan organizarse. Sigue adelante con tus proyectos, no des marcha atrás a tus planes. No le temas a las amenazas o manipulaciones sutiles de personas amargadas e ignorantes.

Números de suerte: 9, 15, 33.

GÉMINIS

Cuida mucho de tu paz espiritual. Supérate cada día como ser humano y espiritual que eres. Elimina sentimientos de culpabilidad que has arrastrado por años. No sigas cargando con penas que ya no guardan sentido alguno. Envíale bendiciones a aquel que te traiciono o te ofendió.

Números de suerte: 25, 10, 34.

CÁNCER

Tomate los riesgos que consideres necesarios para llegar a la meta que te has trazado. En el aspecto sentimental, no permitas que nadie juegue con tus sentimientos. Conversa, escucha, ante toda duda que tengas. Ten presente que el amor se no exige, sino que se da incondicional.

Números de suerte: 37, 1, 50.

LEO

Alguien muy allegado a ti demandara de tu compañía, no se la niegues en estos momentos. Tu autosuficiencia servirá de ejemplo a muchos. Mantente en comunicación con tus familiares que se encuentren en el extranjero. Ofréceles tu ayuda moral y si es posible, económica.

Números de suerte: 18, 20, 5.

VIRGO

Crea un ambiente de paz a tu alrededor, tú sabes cómo hacerlo. Desarrolla dosis masivas de paciencia para con familiar, hijo, o amigo que no parece estar bien ajustado con la realidad del momento actual. Vístete de paciencia y razona con esta persona para que escuche tus consejos.

Números de suerte: 49, 3, 10.

LIBRA

Organízate, haz planes con anticipación y procura la compañía de alguien que comparta tus mismos intereses. No te arrepentirás. El momento es ideal para viajar y expandir aún más tus horizontes. No importa si es cerca o lejos, por mar, cielo o tierra, lánzate a la aventura de explorar.

Números de suerte: 2, 18, 7.

ESCORPIÓN

Se positivo y cambia de una vez y por todos esos canales mentales que no te permiten progresar en la vida. No te dejes llevar por lo que otros te cuenten. Lleva a cabo tu propio juicio pero con calma, sin apresurarte a llegar a conclusiones. No juzgues ni critiques lo que no conoces bien.

Números de suerte: 14, 6, 20.

SAGITARIO

Continua en busca de nuevas avenidas que te puedan llevar a el progreso que tanto deseas lograr. Defiende tus derechos pero no tomes la justicia en tus manos. Busca ayuda legal si fuera necesario. Nunca vayas en contra de tus principios. Lo relacionado a estudios se esta brillantemente aspectado.

Números de suerte: 33, 19, 2.

CAPRICORNIO

Pon todo tu empeño en sobresalir en todo lo que hagas. El trabajo será tu carta de éxito. Con un poco más de esfuerzo llegarás a conquistar lo que siempre has deseado. Asuntos legales sufren demoras pero espera cambios positivos tanto en el aspecto personal como económico.

Números de suerte: 11, 45, 17.

ACUARIO

Ilumínate e ilumina a otros con la luz de la verdad. Los chismes y las habladurías solo crean karma negativo y tarde o temprano se vuelcan hacia ti. Elimina de tu vida las intrigas, lo falso, lo obscuro. No sirvas de puente a comentarios que podrían perjudicar a alguien querido.

Números de suerte: 6, 20, 8.

PISCIS

Te responsabilizas y te estabilizas en lo que a tus finanzas se refiere. Continúa en pie de Lucha por tus ideales, por tus sueños, por tu futuro. Se perseverante en todo en la vida. Piensa siempre que tú te mereces lo mejor y que tú puedes lograrlo. Lleva acabo cambios positivos en tu vida.

Números de suerte: 28, 5, 11.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continúa su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

Créditos: El Nuevo Herald

