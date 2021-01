Walter Mercado: Horóscopos de hoy 09 de enero, así te irá

Entérate de lo que te depara el destino este 09 de enero de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti, aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

Toma la iniciativa y desarrolla ese manantial de ideas brillantes que siempre has tenido. Proponte una nueva filosofía de vivir porque si pierdes esta oportunidad, tal vez nunca la vuelvas a tener. Ha llegado tu momento de estabilizarte si es que aún no lo has hecho, Aries.

Números de suerte: 29, 11, 8.

TAURO

No te impongas limites en nada que desees hacer o realizar. Tu vida dará un cambio marcado por la independencia física y mental. Vivirás lo impredecible, lo extraño, lo raro, lo mágico. Cuida tu alma, purifica tu mente. No te des el lujo de un pensamiento negativo y afirma diariamente que Dios vive en ti.

Números de suerte: 19, 12, 4.

GÉMINIS

Se impone que estudies bien toda oferta de trabajo, negocio o empleo y no te precipites a tomar decisiones. El amor será constante en tu vida. Descubrirás que en ti se encierra todo el poder del Universo y comenzarás por amarte a ti mismo y respetarte como nunca antes.

Números de suerte: 4, 19, 12.

CÁNCER

Lo viejo, lo caduco, lo inservible, se va de tu vida, se derrumba, desaparece para hacer espacio a lo bello, todo lo hermoso que Dios tiene para ti. Lo relacionado con el extranjero como viajar, aprender otros idiomas, se exalta para ti. Espera cambios mayores en el área de tu hogar.

Números de suerte: 18, 50, 31.

LEO

Estarás muy generoso y colaborador para con tu familia y tus buenas amistades. Se realizan tus sueños de grandeza, de romper fronteras, de viajar y aprender. En lo relacionado a tu trabajo o tus finanzas no te preocuparás por lo que no ha acontecido ni va a suceder.

Números de suerte: 36, 1, 33.

VIRGO

Tendrás suerte en todo lo relacionado a tu hogar o tu familia por lo que estás en buen momento para moverte a un nuevo hogar o disfrutar de encuentros sociales con tus seres queridos. Expresarás ahora tu arte y tu belleza interior con mayor libertad, naturalidad o espontaneidad.

Números de suerte: 6, 22, 16.

LIBRA

Tu imagen pública brilla como nunca antes y vendrá un renacimiento para ti. Nadie podrá quitarte lo que está reservado para ti. Los golpes y decepciones en tus relaciones personales, profesionales y sentimentales te han fortalecido y te han preparado para lograr lo imposible.

Números de suerte: 21, 10, 35.

ESCORPIÓN

Prográmate a ser feliz, a disfrutar intensamente de la vida, a evolucionar espiritualmente. Con tu verdad lograrás todo lo que te propongas. Aquello que impedía tu progreso se aleja de ti. Es momento de demostrar más agresividad al demandar tus derechos. No calles nada, Escorpio.

Números de suerte: 1, 15, 6.

SAGITARIO

Estarás nuevamente en el ojo público. Sale hacia fuera toda tu belleza interior. Utiliza tu palabra para llevar la verdad, la luz, la orientación a otros seres humanos que viven en las sombras y que necesitan una mano amiga. Ingresos económicos, viajes al extranjero, están en agenda.

Números de suerte: 42, 6, 13.

CAPRICORNIO

Te enfrentarás a pruebas que podrás vencer victoriosamente. Tu poder saldrá de tu interior. Sigue dando lo mejor de ti al mundo que te ha tocado vivir. Sueños y revelaciones te abren las puertas al mundo de lo místico, lo espiritual, haciéndote sentir la presencia de tus ángeles de luz.

Números de suerte: 12, 2, 7.

ACUARIO

Dale cariño, calor humano y atención a tu familia, pero no permitas que se recuesten o se aprovechen de ti. Cuida de tu salud. Aprende a laborar con la energía positiva de tu organismo. Exhala lo negativo de tu cuerpo. Descansa, cuídate y aliméntate correctamente, sin excesos dañinos.

Números de suerte: 5, 8, 19.

PISCIS

Aparecen ahora oportunidades para probar o demostrar todo lo que tú puedes hacer. Si estás en busca de pareja, aprovecha para mostrar tus mejores galas e ir tras la conquista. Asuntos que fracasaron en el ayer, planes que no funcionaron ahora tienen su momento de triunfar.

Números de suerte: 20, 15, 43.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

