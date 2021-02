Walter Mercado: Horóscopos de hoy 08 de febrero

Entérate de lo que te depara el destino este 08 de febrero de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti, aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

Supera inseguridades cultivando en tu mente pensamientos positivos. Entras en un periodo donde tu salud debe de ser lo más importante. Ponte al día en todos tus exámenes de rutina y ten siempre presente que todo a tiempo tiene remedio. No esperes a última hora.

Números de suerte: 4, 50, 32.

TAURO

No te lances a comenzar ese nuevo proyecto que tienes en mente sin antes estudiar detenidamente el terreno en el cual te vas a aventurar. No hagas nada de prisa, toma tu tiempo en todo, aun cuando estés rodeado de personas que lo quieren todo para el momento. Muévete cautelosamente.

Números de suerte: 19, 32, 39.

GÉMINIS

Tú eres el comunicador por excelencia del Zodiaco, pero ahora te toca escuchar más y hablar menos. Presta atención a los consejos u opiniones que otros te puedan dar, en especial la de tus buenas amistades y tu familia. Tu sexto sentido te dirá en quien confiar y revelar tus inquietudes.

Números de suerte: 37, 2, 19.

CÁNCER

Alerta en todo lo relacionado a tus finanzas. Ya has pasado por muchos cambios, pero aún quedan más especialmente en el área del trabajo y las finanzas. Préstale atención inmediata a cosas como lo son los impuestos, permisos, visas o asuntos legales. No te dejes abrumar y recuerda que todo pasa.

Números de suerte: 8, 22, 15.

LEO

Cuida mucho de tus acciones ya que todo lo que hagas o digas regresará a ti como karma instantáneo. Estando bajo aviso concéntrate en tus buenas acciones hacia los demás y cada favor cada caridad que hagas regresará a ti en bendiciones. Obra desde el corazón.

Números de suerte: 29, 32, 17.

VIRGO

Se despierta tu lado psíquico, intuitivo. Asegúrate de actuar según te dicta tu corazón. Hazte caso a ti mismo. No dependas de la opinión de otras personas para tomar decisiones. Notarás que has superado los obstáculos que no te dejaban progresar tanto en trabajo como en tu vida personal.

Números de suerte: 14, 6, 21.

LIBRA

Se despierta tu interés por temas como lo son la magia, ciencias ocultas, sanación, sexualidad y vida después de la muerte. Recobras la buena salud y toda esa energía la podrás canalizar en todo tipo de trabajo que demande de tus habilidades creativas. Abre tu mente y corazón al amor.

Números de suerte: 10, 47, 38.

ESCORPIÓN

Tu mundo emocional se sacude. Tendrás que enfrentar problemas con personas muy cercanas a ti y con las cuales de alguna manera te verás identificado con sus problemas. Tú eres de temperamento fuerte y podrás hacerle frente a lo que se presente. Tu habilidad para resolver lo imposible se acentúa.

Números de suerte: 18, 33, 26.

SAGITARIO

Después de la tormenta las aguas vuelven a su nivel. Ahora entras en un periodo de mayor tranquilidad y estabilidad en tu vida. Las intrigas y manipulaciones acaban. Sales de personas tóxicas que empañan tu ambiente y le das la bienvenida a gente alegre, sincera y positiva.

Números de suerte: 13, 44, 30.

CAPRICORNIO

La energía planetaria incrementa tu talento creativo para que encuentres nuevas fuentes de ingresos. Todo lo que represente comunicación, contratos, escritura creativa, se encuentra muy bien aspectado. Presta atención a tu salud y continúa con los buenos hábitos alimenticios.

Números de suerte: 11, 2, 45.

ACUARIO

El horóscopo predice que sale de tu vida todo lo falso, el engaño, la mentira. Tu cielo está claro y podrás ahora expresar tu verdad sin temor a la crítica. Nada de lo que los otros hagan o digan te afectará ya que la seguridad que tienes en ti mismo será tu carta de éxito. Oportunidades de progreso se manifiestan en tu vida. Números de suerte: 34, 15, 20.

PISCIS

Te mueves, te mudas, te ubicas en un lugar diferente, al que ahora te encuentras. Ya nada será como antes ya que estarás muy dispuesto a aventúrate, a cambiar de panorama y a darle la bienvenida a lo nuevo, lo diferente a aquello que rompa tu rutina y te saque fuera de lo común.

Números de suerte: 44, 13, 26.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

