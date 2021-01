Walter Mercado: Horóscopos de hoy 08 de enero, así te irá

Entérate de lo que te depara el destino este 08 de enero de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

La energía planetaria te arropa. Mercurio se ubica en tu casa que rige la espiritualidad, la ayuda al prójimo y te verás envuelto en actividades caritativas que llenarán tu espíritu de satisfacción al poder dar consejo y orientación a los más necesitados. Venus te facilita todo plan de trabajo.

Números de suerte: 4, 33, 29.

TAURO

Trabajar, llevar a cabo planes en conjunto, bien sea con tu pareja o compañeros de trabajo promete ser exitoso. Venus, tu regente, te impulsa a viajar, a salirte de la rutina en que has estado envuelto y explorar nuevamente el mundo. Todo viaje bien planificado, resultará muy placentero.

Números de suerte: 10, 4, 17.

GÉMINIS

Con Mercurio, tu regente, ahora en tu casa que rige el extranjero, los viajes y la comunicación y Venus despertando tu curiosidad, te verás haciendo planes para romper con la rutina en la que has estado envuelto. Nada ni nadie podrá detener lo ya decidido por ti. Ahora vas a ti, Géminis.

Números de suerte: 38, 9, 22.

CÁNCER

Venus, en tu casa de las Uniones y matrimonio, llena de romance tu ambiente y te satura de encanto y poder de seducción. Todo proyecto en conjunto, toda unión sentimental promete ser exitosa. Mercurio salpica tu palabra de misterio y de magia. Tu poder de convencimiento será fuerte.

Números de suerte: 23, 11, 46.

LEO

Mercurio se ubica en tu casa de las uniones por lo que tu palabra tendrá poder y encanto. Será muy difícil ahora que te digan que no. Venus te asegura ahora buena salud. No por esto abandones la rutina de dieta y ejercicios y si no la tienes, ahora es el momento para comenzar una.

Números de suerte: 5, 50, 32.

VIRGO

Tu regente Mercurio te llena de vitalidad. Gustarás de envolverte en diferentes tipos de actividades tanto culturales como deportivas. Venus, en tu casa de la diversión, te llevará a envolverte con gente joven, innovadora y diferente que de alguna manera te ayudarán a expandir tus horizontes.

Números de suerte: 18, 14, 2.

LIBRA

Con Venus, tu planeta regente, derramando su energía sobre tu casa del Zodiaco que rige el hogar, ahora no tendrás excusa alguna para hacer del mismo tu lugar de diversión. Te convertirás en el perfecto anfitrión. Tus palabras estarán salpicadas de humor y picardía gracias a Mercurio.

Números de suerte: 15, 1, 20.

ESCORPIÓN

Sale a flote tu encanto al expresarte. Estás en buen momento para pedir aquello que siempre has deseado. Mercurio facilita la comunicación entre tus seres queridos. Serás tú el que mantenga la paz y las buenas relaciones entre todos. Gustarás también de embellecer tu entorno.

Números de suerte: 2, 31, 17.

SAGITARIO

Venus entra hoy en tu casa que rige el dinero, trayendo suerte, buena fortuna a tu vida. Aprovecha para ponerte al día en tus finanzas y organizarte para que puedas darte el gusto de irte de vacaciones o comprar aquello que siempre has deseado. Mercurio, exalta tu comunicación.

Números de suerte: 45, 3, 27.

CAPRICORNIO

Hace su entrado hoy en tu signo Venus, el planeta del amor y la belleza. Su luz y su energía te dotarán de encanto resaltando tu fuerte personalidad. Mercurio en tu casa del dinero, te impulsará a ganar el mismo por medio de tu palabra o por medio de todo lo que implique tecnología o comunicación.

Números de suerte: 13, 8, 19.

ACUARIO

Mercurio exalta tu palabra muy positivamente por lo que estarás muy bien aspectado en lo relacionado a trabajo, relaciones públicas y profesión. Venus, en tu casa que rige la espiritualidad, exaltará tu lado místico y te llevará a querer meditar y buscar respuestas en tu interior.

Números de suerte: 18, 40, 21.

PISCIS

Amistades y compañeros de trabajo se unen a ti para logros mayores. Podrás contar ahora con la ayuda necesaria para lograr aquello que te propongas. Gustarás de envolverte en proyectos donde puedas beneficiar a los más necesitados. Tu palabra será tu mejor instrumento para establecer la paz.

Números de suerte: 3,29, 15.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continúa su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

Créditos: El Nuevo Herald

