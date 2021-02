Walter Mercado: Horóscopos de hoy 06 de febrero

Entérate de lo que te depara el destino este 06 de febrero de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti, aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

Sé puntual y cumple con lo prometido. Actúa con madurez y serenidad. Oportunidades en todos los aspectos no faltarán para ti. Acepta feliz toda responsabilidad ya que tú sabrás lidiar inteligentemente con cualquier problema, no importa lo complicado que este sea.

Números de suerte: 44, 17, 46.

TAURO

Nuevos desarrollos en viejos aspectos de tu vida se presentan para llevarte al éxito en donde ayer fracasaste. Tu intuición no te fallará. Mantente alerta al enemigo a tu lado. Mucho ojo, Tauro. Sigue los dictados de tu corazón y triunfarás sobre toda situación difícil que se pueda presentar.

Números de suerte: 1, 50, 38.

GÉMINIS

Sé más consciente de todo lo que te rodea. Algo que quedó inconcluso en tu pasado, se repite para que le pongas punto final y te entregues a nuevos comienzos. Cuídate de quien entra a tu espacio y de a quien le brindas tu amistad. No todo el mundo es lo que aparenta ser.

Números de suerte: 8, 50, 2.

CÁNCER

Exprésate con amor y tendrás el mundo a tus pies. Sé flexible, adaptable. No seas tan exigente para con tu ser amado. Todavía quedan rastros en ti de sinsabores de relaciones pasadas que debes de superar para que puedas disfrutar del presente. No des cabida en tu vida a los celos.

Números de suerte: 27, 9, 21.

LEO

Te sentirás rejuvenecer. Nuevas esperanzas y ambiciones surgen en ti. Estarás rodeado de vibraciones positivas que te llevarán a crear como nunca antes. Excelente periodo para poner en acción tus ideas creativas. Decora, pinta, cambia, de seguro que en tu hogar encontrarás mil cosas que hacer.

Números de suerte: 15, 44, 32.

VIRGO

Serás amuleto de buena suerte para todo aquel que esté bien cerca de ti y que te quiera bien. Quien te amó en el pasado, aun te recuerda. Una carta de amor te llenará de alegría y gratos recuerdos. Comunícate con tus seres queridos. Recobras fuerzas para luchar por tus ideales.

Números de suerte: 39, 4, 23.

LIBRA

Mantente a distancia de lugares y personas extrañas, raras o desconocidas. Descubrirás secretos y aspectos ocultos de una persona a la que hace poco conociste. No hables ni comentes nada negativo. Si no tienes nada bueno que decir, mejor calla. No te fíes de nadie por el momento.

Números de suerte: 19, 12, 30.

ESCORPIÓN

Sigue adelante con tus planes. Tú posees una fuente inagotable de recursos para triunfar y lograr tus metas. No sigas alimentando preocupaciones inútiles. Disfruta de la vida en todos los aspectos. Ten siempre presente que solo tú puedes permitir que otra persona influya o afecte tus decisiones.

Números de suerte: 5, 40, 22.

SAGITARIO

Proponte superar todo miedo o frustración existente. Tus sueños te revelan la solución a un problema personal. Ora, pide orientación a tus seres de Luz. No te dejes afectar por lo negativo y Ten presente que todo en la vida tiene su lado bueno y su lado oscuro, positivo y negativo.

Números de suerte: 7, 10, 3.

CAPRICORNIO

Asuntos de salud mejoran notablemente. Tu buen estado de ánimo ha logrado hacer maravillas donde antes reinaba el caos. Te sentirás deslumbrado por alguien que apenas acabas de conocer. No entregues tu corazón fácilmente ya que luego vendrán los llantos y los arrepentimientos.

Números de suerte: 46, 15, 38.

ACUARIO

Conocerás a una persona muy original e interesante con la cual podrás disfrutar de gratos momentos. Sales de patrones destructivos y te recuperas de todo. Sé agradecido de todo lo que te está ocurriendo. No sigas maltratando a tu corazón por estar amando a quien no debes.

Números de suerte: 2, 19, 5.

PISCIS

Cultiva tu buena fe y tus buenos sentimientos, pero con la mente bien despierta para que no abusen de tu generoso corazón. Fomenta la buena comunicación en tus relaciones sentimentales. Lo negativo en el amor se aleja y te encuentras en mejor disposición de establecer relaciones afectivas.

Números de suerte: 23, 5, 26.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

