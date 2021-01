Walter Mercado: Horóscopos de hoy 02 de enero, así te irá

Entérate de lo que te depara el destino este 02 de enero de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti, aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

Enfatiza, presta mayor atención a tu vida familiar. Ponte en contacto con aquellas personas que aprecias y que en estos momentos de tu vida se encuentran lejos de ti. Toma la iniciativa y expresa sin miedo alguno tus talentos. Demuéstrale al mundo que tú, cuando quieres, logras lo imposible.

Números de suerte: 32, 10, 6.

TAURO

Aunque te encuentres corto de dinero, no permitas que tu estado de ánimo se afecte y sigue adelante con los planes. Lo inesperado, el factor sorpresa puede traerte ese golpe de suerte que estás esperando. Tu situación económica, mejorará en la medida que se te den nuevas oportunidades de progresar.

Números de suerte: 11, 37, 17.

GÉMINIS

No te preocupes tanto de tu aspecto personal, en cómo luces, ya que esto no debe ser lo más importante para ti en estos momentos. Tu belleza interior es la que dicta como te ves, como te proyectas y como los demás te perciben. No sigas pensando en cosas que no estarán a tono con tu realidad actual.

Números de suerte: 4, 50, 1.

CÁNCER

Da, pero en la medida de tus recursos, Cáncer. Una palabra de amor es un regalo maravilloso que todo el dinero del mundo no puede comprar. Compromisos con familiares o amistades podrían poner en jaque tu presupuesto. Ten presente que un regalo no tiene ser tan costoso para ser bueno y bien recibido.

Números de suerte: 20, 7, 41.

LEO

Te enfrentas a situaciones conflictivas tanto en tu hogar como en tu lugar de trabajo. Lo que quieres, no irá a la par, con lo que tienes que hacer. Tus obligaciones para con tu trabajo o tu familia podrían convertirse en cadenas difíciles de romper. Se aconseja que te organices y tengas mucha paciencia.

Números de suerte: 3, 12, 1.

VIRGO

Tu situación económica podría estar pidiendo auxilio. No sigas gastando más de lo que puedes o debes. Controla ese impulso de comprar y gastar. Busca otros medios de distracción que no sea comprar o pagarles a otros. Ejerce mayor atención en poner al día tus cuentas y hacerte responsable.

Números de suerte: 18, 25, 3.

LIBRA

Cuida mucho lo que dices y lo que haces y te evitarás futuros contratiempos. La energía planetaria pone mucha tensión sobre tus relaciones familiares. Algo que habías callado por mucho tiempo sale a la luz. Te verás en la posición de dar explicaciones para reparar el daño que puedas haber causado.

Números de suerte: 25, 34, 28.

ESCORPIÓN

Las estrellas enfatizan en lo relacionado a tu salud. Descansa de tus preocupaciones y concéntrate solamente en lo que estás llevando a cabo en estos momentos. No le añadas presión a tu vida. No te conviertas en una víctima más de la tensión. Pon en acción todos los métodos que tengas para relajarte.

Números de suerte: 40, 8, 13.

SAGITARIO

Organiza alguna actividad social en el ámbito de tu hogar para que puedas compartir con aquellos que realmente te aprecian y te valoran. No temas exponer tus verdaderos sentimientos ya que son el reflejo de tu belleza interior. Esa postura, algo testaruda, podría llevarte a alejarte de tus amistades.

Números de suerte: 21, 45, 39.

CAPRICORNIO

Mantente firme en tus resoluciones. Que por nada del mundo te convenzan de lo contrario. Rompe con la rutina. Comunícales a aquellos que siempre han dependido de ti o que quieren depender de ti, que por vas a tomarte unas merecidas vacaciones y que cada cual se las arregle como pueda.

Números de suerte: 21, 6, 4.

ACUARIO

Se impone que te organices si deseas tener éxito en todo proyecto que estés realizando. Estarás muy ocupado durante el día de hoy. Es posible que necesites de ayuda, si es que quieres o deseas que te sobre tiempo para divertirte en horas de la noche. Baja la guardia y acepta la ayuda que te ofrezcan.

Números de suerte: 11, 4, 39.

PISCIS

Sigue adelante con lo que ya tienes planificado. Aléjate de toda persona que te demuestre ser egoísta o manipuladora. Alguien muy cerca de ti intentará tenerte bajo su control. Mantente en todo momento alerta, no permitas que te manipulen. Exige que respeten tu espacio, tu privacidad.

Números de suerte: 9, 37, 2.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

