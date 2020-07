Walter Mercado: ¿Fue un miembro de la comunidad LGBT+?

Walter Mercado sigue siendo tendencia de las redes sociales luego de haber sido revelado que Netflix ha preparado un documental sobre la historia del fallecido astrólogo puertorriqueño, es por ello que miles de personas han comenzado a indagar sus secretos mejor guardados.

Es bien sabido que Walter Mercado es un ícono emblemático de la comunidad LGBT+ debido a que en vida no tuvo miedo alguno a mostrar el lado femenino de los caballeros, algo que por mucho tiempo provocó que su orientación sexual sea puesta en duda aunque eso es algo que a él jamás le importó.

“Estoy muy a gusto con quien soy y lo que siento que es correcto para mi. Estoy conectado con las personas y con la divinidad de eso. ¿Qué me veo femenino con una capa? Todo mundo sabe que tengo dos energías y sé cómo balancear eso”, declaró el fallecido astrólogo a una famosa revista latina.

Walter Mercado se convirtió en el astrólogo más famoso de Hispanoamérica.

Walter Mercado es un emblemático ícono LGBT+

La comunidad LGBT+ admiró la manera en como Walter Mercado lograba imponer su personalidad fluida sin temor alguno a las duras críticas e incluso se sabe que él mismo defendía su estilo al asegurar que las personas no tenían que ser juzgadas por no seguir las normas de género.

Walter Mercado siempre fue cuestionado acerca de su orientación sexual.

El tema de su orientación sexual fueron tocados durante una entrevista que el fallecido astrólogo le ofreció al periodista Jorge Ramos, ahí mencionó que a él no le interesaba en lo absoluto aclarar si era o no homosexual y que lo único que le importa es que las personas lo aman por quien es, sin necesidad de ponerle una etiqueta.

Te puede interesar: 8 fotos de Walter Mercado que JAMÁS habías visto en tu vida

Walter Mercado es recordado con cariño por la comunidad LGBT+.

“Soy quien soy y lo que la gente ve es lo que soy. La gente quiere saber si soy heterosexual, homosexual, metrosexual o bisexual… A mí no me interesa. Lo importante es que soy un ser humano y aceptó a la gente como otros seres humanos y la gente me ama por lo que soy”, declaró el famoso astrólogo de las estrellas.

Fotografías: Twitter