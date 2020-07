Walter Mercado: ¿Cuál era la finalidad de su exposición en Miami?

Walter Mercado fue conocido por sus capas elegantes, místicas y exageradas y sus lecturas diarias del horóscopo, que dio durante muchos años en la televisión nacional.

El astrólogo y psíquico puertorriqueño de 87 años, al que se le solía llamar simplemente "Walter", dio forma a la vida de muchos hogares latinos durante décadas.

"Siempre doy el toque de amor y me llaman el Walter de los Milagros", dijo en una entrevista con medios internacionales.

Una exposición en HistoryMiami celebró su vida y carrera: "Mucho, Mucho Amor: 50 años de Walter Mercado", se exhibió del 2 al 25 de agosto del 2019, y presentó sus icónicas capas, esculturas y fotos.

Mercado dijo que esta exposición fue "para que la gente sepa que Walter no es solo la capa o el cabello", sino también para saber quién es él como persona.

Exposición en Miami de Walter Mercado

Walter fue criado por una madre española que creía firmemente en Dios y un padre puertorriqueño que honraba la tierra y amaba sus plantas. Él enfatiza que su espiritualidad y sus poderes de astrología no solo aparecieron de la nada un día, sino que tenía sus habilidades desde una edad temprana.

Mercado primero dejó su huella trabajando como actor en telenovelas. Más tarde en la vida obtuvo un espacio de relleno de 15 minutos para dar lecturas del horóscopo y deseos de positividad, que se convirtió en cinco décadas como astrólogo.

En Estados Unidos, algunos medios visitaron History Miami y hablaron personalmente con Walter sobre cómo se metió en la astrología, el futuro de Puerto Rico y su impacto en la comunidad latina. También envió bendiciones y energía positiva a los oyentes de WLRN y los alentó a vivir la vida de una manera apasionada.

"Desde muy pequeño tuve revelaciones y visiones".

"La gente me siguió para que pueda tocarlos para tener buena suerte o para la salud. Siempre estoy dando ese toque de amor y ellos creen que ese toque de amor hace un milagro. Por eso me llaman Walter de The Miracles", concretó.

"Lo que tengo adentro es lo que le di a las personas que vinieron a mí. Siempre digo que si estás lleno de amor tienes que olvidar el pasado".

"El pasado lleva como una carga de ... sentimientos de culpa y enojo. Olvídalo. Olvídate del futuro. Dios va a planear para ti. Disfruta el momento ahora y el hermoso momento que estás viviendo aquí y ahora".