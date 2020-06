Walter Mercado: Así fue el comercial más extraño del astrólogo con Doritos

Con capa, pulseras, diamantes y mucho brillo, Walter Mercado fue un icono de la astrología en habla hispana. El puertorriqueño dejó una gran huella en el corazón de sus seguidores, quienes actualmente siguen creyendo en él y en todas sus predicciones, consejos y frases que brindó cuando aún vivía.

En su carrera, Walter Mercado hizo varios comerciales y anuncios pero hubo uno en particular que causó gran impacto y conmoción ya que vimos al hombre como nunca antes lo habíamos visto. Doritos le propuso un comercial fuera de serie que le encantó a todos.

Cuando salió en televisión, las personas no podían paras de hablar de este ya que en las imágenes se observaba a Walter Mercado con un look muy cósmico además que le ponían un traje de astronauta mientras comía las frituras y estas me hacían viajar al espacio exterior.

Walter Mercado aparece como constelación

Uno de los detalles que fascinaron a sus fans fue que al finalizar el comercial, dos jóvenes ven desde su coche una estrella fugaz en el cielo, aludiendo a que era Walter Mercado volando hacia el espacio y planetas.

Sin duda alguna Walter Mercado fue una estrella que guió a muchas personas y las ayudó a encontrar su camino en la vida. Actualmente en su cuenta de Instagram aún tiene comentarios de sus fieles fans que lo extrañan y siguen creyendo en él.