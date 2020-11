Walking Dead: World Beyond prepara final de temporada de 2 horas ¡Mira el tráiler!

La primera temporada de la última serie spin-off de The Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond, está llegando a su fin, llevando a su elenco joven contra el brutal Civic Republic Military (CRM).

Un tráiler para el final de la temporada de dos horas ve a los personajes sacudidos por las pérdidas recientes mientras se enfrentan a las fuerzas de CRM y las hordas de caminantes mientras navegan por el paisaje postapocalíptico y reflexionan si deberían continuar como grupo.

Programado para durar dos temporadas de 10 episodios, Walking Dead: World Beyond sigue a cuatro adolescentes una década después del estallido del apocalipsis zombie.

Mientras el grupo se aventuraba fuera de su comunidad protegida, descubrieron cuán peligroso sigue siendo el mundo, tanto para los vivos como para los no muertos.

Creado por Scott Gimple, Robert Kirkman y Matt Negrete, The Walking Dead: World Beyond está protagonizado por Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston y Nico Tortorella.

Walking Dead: World Beyond fue estrenada el 4 de octubre 2020

Spin-offs de Walking Dead llegan a su final

The Walking Dead: World Beyond concluye su temporada inaugural poco después de que la serie spin-off, Fear the Walking Dead llegara a la mitad de su sexta temporada, como te informamos en La Verdad Noticias.

La serie principal de The Walking Dead está lista para regresar para un epílogo extendido de seis episodios que concluye su décima temporada en febrero antes de avanzar con su undécima y última temporada.

¿Cuáles son tus predicciones para el final de temporada de The Walking Dead: World Beyond?, ¿Es tu spin-off favorito de la franquicia? Dinos en los comentarios.

