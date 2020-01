Wake me up de Avicii es elegida como la mejor canción de la década

En el año 2018 sufrimos una de las pérdidas más grandes en el mundo de la música, pues lamentablemente el 20 de abril el famoso músico sueco Tim Berling, también conocido como Avicii se suicidó, dejando este mundo a la edad de 28 años.

Este terrible suceso dejó un gran vacío en el mundo de la música, pues los temas de este aclamado DJ eran, son y serán de los más populares en el mundo, por lo que tenía millones de fans en todas partes.

A pesar de que muy pronto se cumplirán dos años del lamentable fallecimiento de Avicii, su presencia no disminuye, pues continua siendo uno de los artistas más escuchados en los últimos años, y ahora de toda la década.

Avicii es el dj más escuchado de la década

Wake me up de Avicii es elegida como la mejor canción de la década

El famoso dj sueco Avicii nuevamente se convirtió en tendencia después de que uno de sus temas fuera votado como el mejor de toda la década, puesto que además de la nostalgia que causó su mención, la canción es una de las más populares de la historia.

Probablemente ya sabes de qué canción estamos hablando, pues al escuchar el nombre ‘Avicii’ se nos viene a la mente el nombre de su canción más famosa, hablamos por supuesto de ‘Wake me up’.

Avicii derrotó a los más grandes

Wake me up de Avicii es elegida como la mejor canción de la década

Este resultados Obtuvo gracias a una encuesta realizada por el famoso sitio web llamado ‘Ladbible’ donde preguntó a sus fans cual era la mejor canción de la década, donde se encontraban grandes temas de famosos artistas.

Entre los participantes se encontraban ‘Someone like you’ de Adele, ‘One dance’ de Drake y ‘Shape of you’ de Ed Sheeran, siendo brutalmente derrotados por ‘Wake me up’ de Avicii.

Which is best? — LADbible (@ladbible) December 27, 2019

Te puede interesar: ¡Un Dj inmortal! Escucha el álbum póstumo de Avicii

De igual forma Ladbible también hizo otras encuestas que abarcaban otro tipo de temáticas, pero la que resaltó más que todas fue sin duda algún el triunfo de Avicii, dejando en claro que su legado nunca morirá.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.