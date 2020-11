¡WOW! Kimberly Loaiza presume cambio de look y ahora luce el cabello ROJO

Kimberly Loaiza presume nuevo cambio de look

En La Verdad Noticias te informamos que Kimberly Loaiza "La lindura mayor" había solicitado la ayuda de sus fieles admiradoras, para que la ayudaran a elegir su nuevo color de cabello, pues debido al agua del mar el color de su pelo cambió y lucía muy opaco, lo que no le agradó a la influencer.

Y es por ello que aprovechando de sus vacaciones, no lo dudó dos veces para arriesgarse con un radical cambio de look, pues no hay que negar que la esposa de JD Pantoja se ha vuelto toda una celebridad, pues sus linduras admiran el estilo de la famosa.

Kimberly Loaiza ha sido una de las influencers más seguidas en las redes sociales, motivo por el cual siempre ha procurado verse bien y lucir muy hermosa, pues aseguró que necesitaba un cambio en su cabello ya que quería experimentar con otro color, pues tenía el pelo en color negro.

Kimberly Loaiza rompe Instagram con su nuevo cambio de look

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la youtuber de 22 años de edad, presumió el espectacular resultado de su radical cambio de imagen, la esposa de JD Pantoja, presumió a sus linduras que ahora tiene el cabello rojo, pues luego de una difícil decisión optó por un color vibrante.

"Nuevo color". Comentó la youtuber.

Sus admiradoras de las redes sociales quedaron asombradas al ver a Loaiza con un cambio de color en su pelo, debido a que por un largo tiempo siempre lo había tenido en color negro, pero ahora deseó lucir más guapa y muy sensual, pues sin duda alguna lo consiguió.

Te recomendamos: La impactante historia de Kimberly Loaiza, "La lindura mayor"

El cambio del antes y después de la youtuber es fascinante, pues en cualquier color que elija para su cabello siempre luce espectacular, pues así lo han revelado los millones de seguidores de Kimberly Loaiza, quienes han enviado un sinfín de comentarios muy halagadores.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.