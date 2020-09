¡WOW! Cynthia Rodríguez imita a Britney Spears y los usuarios la destrozan

Usuarios se burlan de Cynthia Rodríguez por un divertido video

Cynthia Rodríguez la conductora de "Venga la Alegría", protagonizó un nuevo video para entretener a sus admiradores de las redes sociales, pero aquel clip que dio a conocer la cuenta oficial de Instagram del programa, causó todo un revuelo, luego de ver a la novia de Carlos Rivera imitar a una cantante.

La presentadora optó por hacer una divertida imitación al estilo de "La princesa del pop" Britney Spears, pero su interpretación no fue lo que esperaban ver algunos usuarios, quienes comenzaron a criticar a la conductora del matutino, según algunos usuarios solo hizo el video para llamar la atención.

La conductora Cynthia Rodríguez del programa "Venga la Alegría", recibió diversas burlas por parte de algunos internautas, aunque algunos de sus admiradores no dudaron en defender a la presentadora de TV Azteca, ya que ha recibido constantes burlas por su participación en la emisión.

Cynthia Rodríguez es criticada por su look

En el video que compartió la cuenta oficial del programa de TV Azteca, se aprecia a la novia de Carlos Rivera, usar un atuendo casi idéntico al que usó la cantante Britney Spears para el video musical "Baby One More Time". A algunos usuarios no les agrado y la criticaron, aseguraron que no baila bien.

Otros seguidores comentaron que solo hace aquellos videos para ganar fama, incluso mencionaron que cada vez que aparece en alguna sección del programa "Venga la Alegría", es demasiado aburrido, aunque sus fieles admiradores la defendieron y admitieron que es una mujer hermosa.

Cynthia Rodríguez recibe burlas por su forma de bailar

A pesar de las burlas que recibe Cynthia Rodríguez de algunos usuarios, la conductora prefiere evitar las críticas, ya que le fascina compartir las actividades que hace en el matutino, aunque en Instagram siempre presume los sensuales outfits que usa para cada programa.

¿Te pareció divertido el video que protagonizó la presentadora de TV Azteca?