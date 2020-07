¡WOW! BTS controla Billboard pero no cómo te lo imaginas

BTS controla Billboard pero no cómo te lo imaginas

BTS gobierna nuevamente la lista de álbumes mundiales de Billboard esta semana, aunque eso no es nada nuevo, ya que el septeto controla la lista con más frecuencia de lo normal.

BTS gobierna Billboard

El grupo surcoreano siempre envía sus últimos esfuerzos directamente a la cima de ese ranking y por lo general, las ofertas más recientes mantienen la corte allí durante bastante tiempo.

Esta semana es diferente, ya que controlan la lista no con su nuevo álbum, sino con un lanzamiento anterior que se ha fortalecido durante la mayor parte de 2020. Sorprendentemente, la banda casi consiguió un récord histórico, pero se retrasaron... por una de sus colecciones más antiguas.

Map of the Soul: 7

El nuevo álbum de BTS, Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~ se abre en el no. 2 en la lista de álbumes mundiales de esta semana, perdiendo el puesto más alto por un solo peldaño. Eso es decepcionante, ya que el set habría sido el décimo líder de la banda vocal de siete miembros en el ranking, ya que han logrado reunir nueve durante todo su tiempo juntos.

La banda se habría convertido en las primeras estrellas de K-pop en obtener gobernantes de dos dígitos si su nuevo set hubiera aumentado por completo, y existe la posibilidad de que aún así sea posible.

Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~ se lanzó a mediados de semana, lo que es responsable de su rendimiento sorprendentemente deslucido en el Billboard 200 (el último álbum del grupo debutó en el número 1 con una de las aperturas más grandes de 2020, mientras que su nuevo el set comienza en el número 115).

Después de que pase un período de seguimiento completo, el conjunto puede subir a la cima de la lista de álbumes mundiales, especialmente si las ventas aumentan.

BTS el número 1

Esta semana, Map of the Soul: 7 de BTS, su éxito de taquilla número 1 en coreano lanzado en febrero, vendió otras 6,300 copias, según Nielsen Music, que es suficiente para convertirlo en el octavo título más vendido en el país.

Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~ comienza en el número 23 con poco más de 3.500 ventas, con todas esas transacciones en los dos días que estuvo disponible el último fotograma.

Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~ es el decimotercer top 10 de BTS en la lista de álbumes mundiales y pronto se convertirá en su décimo número 1, aunque salte al primer lugar la próxima semana o el próximo mes, cuando la edición física del conjunto de idioma japonés está disponible, aún no se ha visto.