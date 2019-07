Vulpes Vulpes un dulce arrullo para el alma

Víctor Toledo, mejor conocido como Vulpes Vulpes, es un cantante de Mérida, Yucatán que ha logrado hacer destacar la música experimental y es quien mismo la promueve para en conciertos cálidos en azoteas de edificios.

“El proyecto empezó cuando tenía 15 años con amigos y luego solo, me gusta el proceso de grabar y empecé a hacerlo en mi cuarto, me inspire en proyectos estadounidenses que usaban estéticas de baja fidelidad de métodos caseros sin disquera y comencé a compartir”, nos comentó Víctor.

Vulpes Vulpes / Fotos: Ángel Balán

Su carrera musical desde que era muy joven, ahora con más experiencia su música también ha cambiado y ha evolucionado al igual que las letras de sus canciones que podemos escuchar en Spotify.

“Comencé a tocar en vivo en 2015, fue cuando empezó otra faceta en donde me di a conocer, cada experiencia tocando varía mucho, si estoy en un buen estado mental, estoy conectado con la audiencia, no siempre es igual pero cuando sale bien es de las mejores sensaciones que hay, cuando no sale bien es una especia de práctica”, nos comentó el artista de una manera tan pacífica.

“El proyecto yo lo definiría en un trabajo que está enfocado a la lírica, la prioridad es generar canciones, siempre enfocado en que sea agradable y a la vez muy experimental”, señaló Víctor.

El artista es una persona muy sincera y fluida y esto se refleja claramente en cada uno de sus temas de los cuales destacan por ejemplo ‘Colibrí’, ‘La Vena’, ‘Atado a un Porvenir’, ‘Camino Real’ y ‘Un Hippie de Pelo Largo’.

“Normalmente escribo mucho para mí mismo, voy buscando lo que va surgiendo en mí y después surge la idea que viene de adentro, obviamente la música tiene un receptor afuera en el mundo, en la búsqueda de algo lindo sublime, básicamente es música para arrullarme a mí mismo”, nos dijo Vulpes Vulpes.

Colibrí, ¿un tema godín?

“Colibrí la hice hace dos años, habla de estar en un ambiente que no es ideal para ti, sin embargo tienes que hacerlo por una meta o una especie de objetivo, tienes que lidiar con situaciones no idóneas y sentirte libre solo en el interior, el colibrí era un símbolo nacionalmente importante y cósmicamente también, representa libertad, resiliencia, una canción breve pero concisa en lo que quiere comunicar”, finalizó.

