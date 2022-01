Vuelven a comparar a Kimberly Loaiza con Selena Quintanilla por este video

Kimberly Loaiza es comparada con Selena Quintanilla por sus fans, luego de subir un video en sus redes sociales en el que da muestra de sus mejores pasos de baile.

Los fans de la “lindura mayor” aseguran que es la “nueva Selena Quintanilla”, pues es una de las estrellas mexicanas más grandes de Internet y su fama ya es de talla internacional, lo que le ha permitido incursionar en la industria musical.

Recordemos que incluso en febrero pasado, Kimberly Loaiza fue comparada con Karol G tras su sencillo “Apaga la luz”, y ahora sus más cercanos fans ya la señalan como la sucesora de “La reina del Tex-Mex”.

La youtuber compartió un video en su cuenta de Instagram en el que aparece bailando la canción “Yo quiero quebrarte” del grupo Los Felinos. La intérprete de “Ya no somos” aparece muy divertida, pero llamó la atención que en la parte final hace un paso que le valió ser comparada con Selena.

“No cabe duda en que Kimberly Loaiza es la Selena Quintanilla de nuestra época”, “Madurar es aceptar que Kimberly Loaiza es la nueva Selena Quintanilla de nuestra generación”, son algunos de los comentarios que los fans de Kimberly han vertido previamente en las redes sociales.

Sin embargo, a pesar de que tiene millones de seguidores, Kimberly también llama la atención de los llamados “haters” o detractores, quienes por su parte señalaron que Loaiza no tiene nada de Selena.

“De qué hablan, Kim no canta y no baila. Quien no conoce a Dios a cualquier santo le ruega”.