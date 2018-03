Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Vuelve la historia de amor 3MSC y esto es lo que debes saber. Tras haber visto la historia de amor entre Babi y H, personificados por María Valverde y Mario Casas, pensamos que con el final de la segunda parte esto había llegado a su fin. Sin embargo el éxito que tuvo esta historia fue tanto que el autor, Federico Moccia, sorprendió a todos cuando anunció una tercera parte de esta historia de un gran amor que a muchas ha conmovido hasta el llanto.

Pero la sorpresa de Federico Moccia no llegó sola, ya que si dijo la tercera entrega, titulada como 'Tres veces tú', llegará a la pantalla grande con el final del triángulo amoroso entre Babi, H y Gin. Pero todos nos preguntamos ¿qué paso entre Hugo y Babi? Lo que se sabe de la historia, es que luego de seis años, Hugo maduro demasiado, tiene 29 años y vive felizmente con Gin, además de crear una empresa audiovisual y de comprar la casa de ensueños de su querida Babi.Mientras que Babi sí se casó con el hombre que su madre creía era el perfecto para ella, pero Babi no lo ama y ahora atraviesa una crisis matrimonial. Ella guarda un secreto con el que piensa involucrar al querido H. Así que con todo esto el triángulo amoroso entre Gin, H y Babi vuelve. Pero esto no le gustó mucho a los fans, pues el final nadie lo esperaba y parece que no están nada contentos. Y es que el desenlace te romperá el corazón en cachitos, ¿te imaginas como sea el final de está historia?