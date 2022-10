Vuelan boletos para Harry Styles

Por Mónica Valencia

Los boletos para ver al cantante Harry Styles en México están volando, pero aún tienes oportunidad de verlo.

Para su concierto del 20 de noviembre en la VFG Arena Guadalajara quedan 122 entradas y para el de Monterrey en la Arena Monterrey, suficientes.

En el Foro Sol de la Ciudad de México el intérprete se presentará los días 24 y 25 de noviembre.

En el primer caso quedan 258 entradas y en el segundo los suficientes para que te deleites con el canto y carisma del nuevo fenómeno de la música al que admiran principalmente las mujeres.

Harry Styles inició su carrera como cantante en 2010 como integrante de la boy band One Direction con la que participó en el programa The X Factor y se hizo acreedor al tercer lugar.

El estilo de Harry está alejado de la moda tradicional y retoma texturas y colores en sus prendas de otras décadas. Es conocido por sus outfits eclécticos en donde sobresalen los colores y la fantasía, algunos de la casa Gucci.

Sus looks son atrevidos, polémicos, elegantes bajo los términos de marcas de lujo.

Con su Love on Tour, Harry recorrerá ciudades de Estados Unidos y Europa, en donde estuvo recientemente.

Hace unas horas, el hijo de Michael Jackson, Prince Jackson, se negó a aceptar que el intérprete de Music For a Sushi Restaurant es el nuevo Rey del Pop.

