'Voyage' de ABBA llega al número uno en el Reino Unido

Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid, integrantes de ABBA alcanzan el número uno en la lista de álbumes oficiales del Reino Unido con Voyage.

Que acumula 204.000 ventas en las istas durante la primera semana.

Esa es la mayor cantidad de aperturas de cualquier LP en el Reino Unido desde el lanzamiento de Ed Sheeran en marzo de 2017, Divide .

Según la OCC, Voyage es el álbum de ventas más rápido lanzado por un grupo en ocho años, desde Midnight Memories de One Direction en noviembre de 2013.

Y las superestrellas del pop sueco son solo el cuarto acto en la última década en superar las 200.000 ventas de listas en el Reino Unido. en la semana de lanzamiento, después de 1D, Sheeran y Adele ( 25 de noviembre de 2015).

ABBA alcanza la cima

Con ese comienzo caliente, Voyage es el primer estudio de ABBA que alcanza la cima en 40 años y el décimo título en general.

El recuento de Voyage en el Reino Unido es del 90% de las ventas físicas, incluidas 29.900 en cera, lo que lo convierte en el lanzamiento de vinilo más vendido del siglo, eclipsando las 24.500 ventas de vinilo de la primera semana del Tranquility Base Hotel & Casino de Arctic Monkeys en 2018.

Además, informa el compilador de listas de éxitos, ABBA alcanza una semana total 58 en el número 1 en la lista de álbumes oficiales del Reino Unido, un esfuerzo superado solo por otros dos actos en la historia: The Beatles y Elvis Presley.

Con diez álbumes número uno, ABBA está detrás de solo siete actos en la lista de todos los tiempos: The Beatles, Elvis, Rolling Stones, Robbie Williams, Madonna, Bruce Springsteen y David Bowie.

Voyage es también el álbum No. 1 en este momento en Australia, y debuta en el No. 2 en el Billboard 200, para el primer Top 10 de Estados Unidos del veterano acto.

A medida que ABBA-Manics obtiene un éxito de nueva música que se esperaba desde hace mucho tiempo, la colección de éxitos récord del cuarteto, Gold, se eleva 16-9 en el cuadro actual. Gold ha registrado 1.019 semanas en la lista, una hazaña que ningún otro LP puede tocar.

Más abajo en la lista del Reino Unido, Sheeran's = ( es igual a través de Asylum) cae 1-2, y James Arthur obtiene su cuarto álbum Top 3 con It'll All Make Sense In The End (Columbia), nuevo en el n. ° 3. Kid A de Radiohead Mnesia (XL Recordings), una reedición conjunta de Kid A ( de 2000) y Amnesiac (2001), ingresa a la encuesta en el puesto número 4, para la octava aparición de las leyendas del rock alternativo en el Top 10.

Finalmente, Summer Walker completa el Top 5 con su segundo álbum Still Over It (Interscope). Es la posición más alta de la lista británica de la cantante estadounidense hasta la fecha. ¿Qué te pareció el nuevo disco de ABBA?

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.