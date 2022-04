¿Volverán “Los hechiceros de Waverly Place” con Selena Gómez?

¿“Los hechiceros de Waverly Place” regresarán?

Los fanáticos de “Los hechiceros de Waverly Place” se sorprendieron al ver una reunión entre Selena Gómez y Jennifer Stone, lo que podría indicar que la serie podría estar de regreso.

Las actrices se reunieron para grabar divertidos videos y corear canciones de la serie, emocionando a sus fans.

¿Cuántos años tenía Selena Gómez en los hechiceros?

Fans piden el regreso de “Los hechiceros de Waverly Place”

La actriz y cantante Selena Gómez saltó a la fama con los “Hechiceros de Waverly Place” cuando tenía 15 años.

La actriz formó parte del proyecto del 2007 a 2012 e interpretó a la protagonista Alex Russo, quién se ganó el corazón de cientos de adolescentes que seguían la serie de Disney.

Durante sus años de transmisión, la serie se posicionó como una de las favoritas del canal y dio a conocer a Selena Gómez de forma mundial.

Selena Gómez 2022

Selena Gómez alcanzo la fama con “Los hechiceros de Waverly Place”

Gracias al gran éxito que ha ganado Selena Gómez ha emprendido nuevos proyectos en la música, cine e incluso con su propia línea de maquillaje.

La actriz Selena Gómez podría estar nominada para recibir un premio “Emmy” por su interpretación en 'Only Murders In The Building'.

De igual forma Selena Gómez es considerada como una de las grandes defensoras de “la salud mental” y se encuentra explorando sus raíces latinas y colaborando con grandes artistas en español.

