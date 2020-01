¿Volverá el grupo RBD a los escenarios? Maite Perroni aclara todas las dudas

Recordemos que hace un par de semanas los ex integrantes de la banda musical mexicana RBD enloquecieron a todos sus fans, después de haberse reencontrado de una manera sorpresiva para todos con el motivo de despedir el año 2019.

Sin duda este gran momento causó grandes ilusiones y teorías sobre un posible regreso musical de este famoso grupo conformado por los actores Anahí Puente, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Un rumor que se avivó más durante este fin de semana después de haberse viralizado un encuentro entre Anahí, Maite y Christian, donde se les pudo ver pasando tiempo juntos. Esta famosa fotografía fue compartida por la misma Anahí y replicada por Chávez junto con la frase “las amo”.

Recordemos que RBD nació a partir de la telenovela mexicana “Rebelde”, una producción de Televisa que evolucionó de la actuación a un grupo musical que logró realizar alrededor de seis álbumes de estudio.

A través de “Nuestro Amor” su segundo álbum discográfico, recibieron su primera nominación en los Grammys Latinos, y posteriormente su sencillo “Ser o Parecer” fue la número uno en la lista de los Hot Latin Songs de Billboard.

Sin duda este grupo marcó a una gran generación en la década de año 2000, por lo que una teoría acerca del regreso de este grupo ha creado un gran furor entre sus fans. Sin embargo fue la actriz y cantante Maite Perroni quien aclaró todo este asunto rompiendo miles de corazones.

“Este es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, si no el reencuentro de las seis almas que fueron una sola”