Voladores de Papantla presentan querella contra Arath de la Torre

El Consejo para la Protección y Preservación de la Ceremonia Ritual de Voladores y los voladores independientes de Papantla, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Michoacán han presentado una querella en contra de la empresa MoneyMan y del actor Arath de la Torre por discriminación, denigración y daño moral ejercida en contra de ellos.

La querella se presentó ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). En ella los afectados exigen una compensación económica a la empresa MoneyMan, además de una disculpa pública por parte de los involucrados, incluyendo al conductor de Hoy, quien fue el protagonista del polémico spot.

El polémico comercial de Arath de la Torre

En julio pasado te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Arath de la Torre había sido contratado por la compañía de préstamos MoneyMan para anunciar sus servicios en un spot publicitario. Sin embargo, el detalle que llamó la atención y que indignó al público en general fue que menospreciaron el trabajo de los voladores de Papantla.

“¿Sabes qué tienen en común el número de vueltas que dan los voladores de Papantla y tu primer préstamo con MoneyMan? En que ambos te generan cero interés”, menciona el actor en el spot promocional de MoneyMan, quienes al ser blancos de duras críticas tuvieron que retirarlo de sus redes sociales y emitir una disculpa pública vía Twitter.

Arath de la Torre olvida la polémica con nuevo proyecto en Televisa

Arath de la Torre se ha dedicado a promocionar la nueva versión del Dr. Cándido Pérez.

Todo parece indicar que el hoy conductor del programa Hoy no está al tanto de esta nueva polémica o no desea darle importancia ya que no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales. Sin embargo, sí ha tenido tiempo de promocionar sus nuevos proyectos en Televisa, lo cual ha causado el enojo del público, quienes exigen que sea sancionado.

Recordemos que Arath de la Torre ha sido elegido para protagonizar el remake de la serie ‘Dr. Cándido Pérez’, la cual será estrenada este próximo 18 de julio en punto de las 7:30pm (Hora CDMX) por la señal de Las Estrellas. Esta nueva versión también contará con la participación de Irán Castillo, Raquel Garza, Lorena de la Garza y David Ramos.

