“Voces para ángeles”, un concierto creado para apoyar una noble causa

Con este evento se recaudarán fondos para el Patronato de la Asociación Hogar de Ángeles IAP, que atiende a niños que padecen diversos tipos de cáncer.

En platica exclusiva con Grupo Editorial Le Verdad, Renán Augusto Valencia Ruiz, integrante de dicho Patronato, el promotor y productor Jorge Contreras y la sensual cantante y compositora Pao Cochegrus, manifestaron que este es un concierto con causa pues con lo que reúna producto de la taquilla de este magno evento artísticos, se podrá seguir apoyando a pequeños que vienen de diversas comunidades del interior del estado, así como también de entidades vecinas como Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.

Javier Carrillo y el comediante Cocotazo también se sumaron a este evento.

Pao Cochegrus, comentó que la velada musical tendrá lugar este jueves 22 de noviembre en el Centro Cultural Dante, ubicado en plena Prolongación de Paseo de Montejo, iniciando en punto de las 21:00 horas, con un costo de acceso de 150 pesos. Señaló que como figura estelar del concierto interpretará entre ocho y diez temas acompañada de Eduardo “Cariño” Aguilar (guitarra), Juan Mota (guitarra), Diego Pamplona (batería), Edgar Boffil (teclados) y Noel Pinzón (bajo). “En verdad estamos muy agradecidos con estos talentosos músicos, porque dentro de sus múltiples cosas que cada uno tiene que hacer han podido sacar tiempo para ensayar conmigo. La mayoría de los temas que voy a interpretar son de mi autoría, aunque también incluiré algunos covers”. Invitó al público en general a asistir para disfrutar de un buen show a la vez que ayudan a una noble causa.

Por su parte Jorge dijo que debido a la gran amistad que lo une con Pao decidió sumarse a esta presentación añadiendo los talentos de Dulce López, Estefanía Lavalle, Javier Carrillo y Cocotazo. “Originalmente yo le iba a hacer un flyer a Pao para el evento, así como difusión en el programa que yo conduzco en redes sociales “Yorch en vivo”, pero nos fuimos involucrando más en el proyecto, y le propuse a Pao ponerle de nombre al evento “Voces para Ángeles”, también incluir algo más alternativo, con diferentes públicos, incluir diferentes edades, diferentes niveles musicales y una variedad de géneros.

La hermosa cantante Dulce López también participará en esta velada con causa.

"Fui contactando a algunos artistas cercanos para invitarlos a sumarse al evento, así le hablé por ejemplo a Cocotazo, quien fue contendiente para ser Rey Feo del Carnaval de Mérida, aparte está involucrado con el arte de la comedia regional y es standupero, me dijo que si era para esa cusas me dijo adelante. Luego le hablé a Dulce, ex académica de la tercera generación y aceptó encantada. Lo mismo ocurrió con Estefanía Lavalle, quien había estado participando en un reallity también en Televisa y que también ha estado cantando en diferentes escenarios aquí en Mérida y diferentes lugares, ella estuvo participando. También invité a Javier Carrillo quien está más metido en la onda de los tributos y también decidió sumarse", concluyó Jorge.

Ricardo D. Pat Pech