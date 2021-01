Vocalista de la “Arrolladora Banda El Limón”repartía pollos durante la pandemia

La pandemia afectó a millones de personas económicamente y muchos tuvieron que buscar nuevas formas de generar ingresos, este fue el caso de muchos artistas.

Jorge Medina, el ex vocalista de la “Arrolladora Banda El Limón” contó que que aunque él no la ha pasado tan bien en el aspecto financiero, tanto así que se vio obligado a vender algunas de sus propiedades.

También tuvo la oportunidad de emprender como repartidor de pollo, esto para apoyar a uno de sus amigos más cercanos.

Medina reveló que tomó esta decisión porque fue su manera de retribuir un poco de lo mucho que esta persona ha hecho por él: “Carlos es mi coordinador de la gira, además es administrador de empresas y me sorprendió mucho su iniciativa de emprender un negocio de pollos. Tomé la moto y empecé a repartir”, detalló.

Jorge Medina tuvo que vender sus propiedades por su crisis económica.

Artistas se quedan sin dinero por la pandemia

El cantante mexicano también confesó que fue una manera muy divertida de estar cerca de sus fans, y aunque antes sí le importaba el qué dirán, ahora lo toma con mucha gracia, sobre todo los “favorcitos” que le pedían las clientas al verlo llegar con el pollo.

“Cuando me veían yo creo que decían pues ya que está aquí le pido otra cosa y te invitan a pasar, pero les decía: ‘eso les cuesta un poquito más’”, contó entre risas.

Jorge además señaló que ante la crisis musical y la falta de conciertos y presentaciones, ha tenido que cambiar un poco su giro profesional y entrarle al negocio de la compra y venta de bienes raíces: “No he vendido la mitad de mi patrimonio, pero he vendido dos casas, compro y luego las vendo y a eso me dedico”, finalizó.

Como te informamos en La Verdad Noticias, otro de los artistas que se vio afectado por la pandemia y por problemas de salud fue Julio Preciado, quien aceptó un prestado de La Banda El Recodo.

