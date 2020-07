Vocalista de la “Arrolladora Banda El Limón” se vuelve repartidor de Uber Eats

Vocalista de la “Arrolladora Banda El Limón” se vuelve repartidor de Uber Eat

La pandemia de Covid-19 no sólo ha afectado la salud de millones de personas alrededor del mundo, sino que ha causado grandes estragos sobre la economía. Y uno de los rubros más afectados por la ‘falta de trabajo’ es precisamente el artístico.

Hemos visto que cientos de artistas se pongan a realizar diferentes actividades para recuperar su economía, y uno de ellos es Jorge Medina, ex vocalista de la “Arrolladora Banda El Limón”, que tras enfrentar una dura crisis económica decidió unirse como repartidor en Uber Eats.

Respecto a esta nueva actividad, Jorge Medina mencionó que tomó esta decisión por recomendación de su representante, esto con el fin de no dejar de percibir ingresos y de poder mantenerse activo durante la contingencia.

Jorge Medina se vuelve repartidor de Uber Eats

De esta manera el ex vocalista de la “Arrolladora Banda El Limón” señaló que a pesar de no tener una ‘emergencia’ económica, decidió prevenirse con su unión a Uber Eats y con la venta de una lujosa colección de relojes que no utilizaba.

Cabe mencionar que Jorge Medina además de ser colaborador en esta famosa aplicación, se dedicó a repartir alimentos de forma independiente en su pueblo, donde se menciona que ofreció sus servicios para llevar “carnita asada” a sus vecinos.

“Carlos el coordinador de mi gira emprendió un negocio de pollos asados y carne asada, y durante dos fines de semana yo fui Uber Eats”

Fueron parte de las declaraciones del famoso ex vocalista de la “Arrolladora Banda El Limón”, quien también mencionó que no siente ningún tipo de ‘vergüenza’ al tener que hacer este tipo de actividades o de empeñar algunas de sus pertenencias.

Te puede interesar El ex vocalista Jorge Medina confesó su adicción a las drogas

Asimismo Jorge Medina señaló que parte de todas sus ganancias han sido para apoyar a sus amigos durante esta difícil crisis económica que se vive a nivel mundial.