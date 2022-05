Vocalista de Metallica rompe en llanto durante concierto en Brasil

La agrupación de metalera continúa su gira de conciertos/Foto: Rock and Pop

James Hetfield, la voz principal y guitarrista del grupo Metallica rompió en llanto durante un concierto en Brasil. Ya que el músico de 58 años de edad le confesó a los miles de asistentes que se encontraban en el show, que no se sentía nada bien emocionalmente.

El músico y el resto de sus compañeros han finalizado su gira de conciertos por América Latina, misma que emprendieron al regresar a los escenarios después de una pausa obligada por la pandemia del COVID-19.

A pesar de la felicidad por volver a tocar en vivo, en uno de sus shows más recientes, el vocalista de Metallica aseguró que no se encontraba bien, y que incluso no estaba seguro si iba a poder realizar la presentación.

James Hetfield siente que ya no está en edad para cantar en Metallica

Desde inicios de la década de los ochenta, Metallica se ha construido una reputación privilegiada en la industria gracias a su distinguido estilo de thrash metal, mismo que los ha catapultado a ser considerados todas unas leyendas del género en la actualidad, a más de 40 años de trayectoria.

No obstante, la voz de la banda, James Hetfield conmovió a todos los fans al declarar que él ya se siente demasiado viejo como para poder seguir siendo parte del grupo: "Tengo que decirles que no me sentía muy bien antes de venir”.

“Me sentía inseguro, pienso que ya estoy viejo y no puedo tocar esta mi*rda. Es lo que me decía en mi cabeza”, declaró el músico estadounidense.

Posteriormente, comentó que sus compañeros le ofrecieron consuelo y lo hicieron sentir mejor: "Así que hablé con estos chicos y me ayudaron. Así de simple. Me abrazaron y dijeron que si me sentía bien. Ellos cuidarán mi espalda".

Acto seguido, los integrantes de la banda se acercaron a James Hetfield para abrazarlo nuevamente, quien rompió no pudo contener las lágrimas, en medio de los aplausos y ovaciones de la audiencia.

¿Cuál es el álbum más vendido de Metallica?

La banda es una de las más importantes en su género/Foto: El Cuartel del Metal

“The Black Album” es el quinto disco de estudio de la legendaria banda Metallica, estrenado en 1991. Ha sido elogiado por numerosos críticos y ha conseguido ser el álbum más vendido de la banda.

