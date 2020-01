Vocalista de Los Recoditos es atacado por cantar en la calle: “Me madrearon”

El vocalista del grupo, Los Recoditos, Rafael González, fue atacado por una persona indigente cuando estaba en el Malecón de Mazatlán realizando una transmisión en vivo para sus redes sociales.

Rafael González de Los Recoditos estaba cantando “Es bonito” para el deleite de un fan que lo solicitó al verlo en el Malecón de Mazatlán cuando el indigente lo atacó.

El ataque provocó que Rafael González terminara abruptamente su transmisión en vivo lo que preocupó a sus fans, pero después subió un vídeo a Instagram explicando lo acontecido.

De acuerdo con el vocalista de Los Recoditos, el ataque sí podría tener consecuencias ya que el indigente que lo atacó conocía técnicas de boxeo, según le informaron las autoridades.

El ataque a Rafael González

“Me madrearon [...] Un indigente, no entiendo cuál fue el caso pero duerme en las celdas [...] Se le botó la canica y me dio un golpe cerca de la nuca, obviamente por la reacción me saqué de onda y le dije unas palabras”.

Rafael González afirmó que el golpe le dejó inflamada la nuca, lo cual reportó al llamar a la Policía Turística de Mazatlán y denunciar el ataque.

El vocalista de Los Recoditos confirmó que tuvo un breve enfrentamiento con el indigentes después de que le diera el primer golpe.

“No creo que estuviera drogado, yo creo que es una persona que ya está mal de su cabeza [...] Cuando le pregunté `Oye loco, ¿por qué me pegaste? y me dice `me mentaste la madre y seguiste cantando´".

“Pero hoy duerme en las celdas. Mínimo se ganó su comida adentro, cuiden a los indigentes, no saben qué cosas o maltrato pasa por sus cabezas”.

Apoyo de fans

Sus fans compartieron su apoyo al vocalista de Los Recoditos y le pidieron que se cuidará al salir a las calles.

Comentarios de los fans de Rafael González de Los Recoditos

